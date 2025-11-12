Ništa od promjene vremena do vikenda: I dalje nas očekuje dugotrajna i gusta magla

Stabilne prilike podržava prostrana anticiklona pod čijim utjecajem ostajemo i idućih dana pa se do vikenda vrijeme neće mijenjati, što znači da će u kopnenim predjelima i dalje biti česte, dugotrajne i guste magle.

SRIJEDA

Na moru od jutra većinom sunčano uz slab, u Dalmaciji i umjeren sjeverozapadnjak, u noći i ujutro svježe s temperaturom između 8 i 12 stupnjeva. Na kopnu oblačno, tmurno i sivo, uz maglu će vidljivost često biti i manja od 200 metara. Bit će i hladno s temperaturom između -3 i 4.

Sredinom dana su u središnjim i sjeverozapadnim predjelima moguća sunčana razdoblja, ali i dalje će često biti magle i niskih oblaka. Vjetar slab, a temperatura između 8 i 11 stupnjeva, ali u predjelima s dugotrajnom maglom osjetno niža, tek koji stupanj viša u odnosu na jutarnju.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno, ali ponegdje će se kroz taj niski oblačni sloj probiti i koja zraka sunca. Temperatura će i između 5 i 10 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, često i sasvim vedro. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura između 15 i 20 stupnjeva

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, vjetar slab, popodne u gorju povremeno i umjeren jugozapadni, a temperatura između 12 i 18 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti do vikenda bez veće promjene - ujutro magla i niski oblaci, često i dugotrajni, a od sredine dana će biti sunčanih razdoblja, osobito u petak. U subotu postupno raste naoblaka, u gorju će biti povremene kiše. U nedjelju i ponedjeljak česta kiša, lokalno i obilna. Od petka će uz južinu rasti i jutarnja i dnevna temperatura.

U Dalmaciji do vikenda sunčano, često i sasvim vedro te ugodno, a na sjevernom dijelu u četvrtak pretežno sunčano, ujutro će ponegdje biti i magle. Prema kraju četvrtka na Kvarneru porast naoblake, mjestimice će biti i kiše. U nedjelju i ponedjeljak duž cijele obale kiša i pljuskovi, lokalno i obilni. Još u četvrtak slab do umjeren sjeverozapadnjak, zatim će u petak zapuhati jugo, za vikend i jačati.