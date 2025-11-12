Zimska oprema uskoro postaje obvezna: Vulkanizer otkrio sve što trebate znati

Imali novi ili stari automobil, za tri dana na zimskim dionicama prometnica svi moraju imati i zimsku opremu. Kod vulkanizera je već gužva, studeni je mjesec kada svi hrle na zamjenu guma.

Damir Hrnčić, voditelj prodaje u vulkanizerskom servisu potvrdio je da su ovih dana poprilično velike gužve, a da čekanje ovisi o dobu dana. "Sam posao zamjene traje nekih pola sata, ovisno o stanju automobila", kazao je.

Pitali smo stručnjaka zašto je važno imati zimske gume i koji su to sigurnosni aspketi. "Karakteristike zimske gume su mekša smjesa i bolje prianjanje na cesti pogotovo ispod 7 stupnjeva Celzija", kazao je Hrnčić.

Funkcionalnost zimskih guma

Zbog čega su šare na zimskim gumama drukčije od ljetnih, upitali smo vulkanizera Hrnčića.

"Kanali na gumama koriste za smanjenje tzv. aquaplaninga dok sitne lamele bolje prianjaju na snijeg i led, one 'grickaju' površinu", kaže.

Zakon o obveznoj zimskoj opremi propisan je od 15. studenog, no što ako neki vozači imaju ljetne gume s utorima dubljim od 4 milimetra?

"S aspketa Zakona takvi vozači nisu u prekršaju, no s aspekta sigurnosti bilo bi bolje da stavi ili novu ljetnu gumu, ako se recimo vozi po Zagrebu, ili naravno zimsku", kazao je Hrnčić te dodao kako postoji i varijanta univerzalne automobilske gume koja je dobra opcija za vozače u Zagrebu, koji ne idu na neka velika putovanja.

Zimski uvjeti na cestama stupaju na snagu 15. studenog, podsjetio je reporter Mišević te dodao kako je riječ o oko 840 kilometara dionica autocesta u Hrvatskoj. Također, na 1.863 kilometra županijskih i državnih cesta gdje vladaju zimski uvjeti, obvezna je i zimska oprema za automobile.