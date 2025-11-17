Trump iznenadio objavom o Epsteinu: 'Vrijeme je...'

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je pozvao svoje kolege republikance u Kongresu da glasaju za objavljivanje dosjea povezanih s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

"Republikanci u Zastupničkom domu trebali bi glasati za objavljivanje dosjea o Epsteinu, jer nemamo što skrivati", rekao je Trump u objavi na Truth Social.

"I vrijeme je da se odmaknemo od ove demokratske prijevare koju su počinili radikalno ljevičarski luđaci kako bi odvratili pozornost od velikog uspjeha Republikanske stranke, uključujući našu nedavnu pobjedu nad demokratskim 'zatvaranjem'", kazao je.

