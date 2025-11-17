FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVLJIVANJE DOSJEA /

Trump iznenadio objavom o Epsteinu: 'Vrijeme je...'

Trump iznenadio objavom o Epsteinu: 'Vrijeme je...'
×
Foto: Rtl Danas

'Republikanci u Zastupničkom domu trebali bi glasati za objavljivanje dosjea o Epsteinu, jer nemamo što skrivati', poručio je

17.11.2025.
6:17
Hina
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je pozvao svoje kolege republikance u Kongresu da glasaju za objavljivanje dosjea povezanih s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

"Republikanci u Zastupničkom domu trebali bi glasati za objavljivanje dosjea o Epsteinu, jer nemamo što skrivati", rekao je Trump u objavi na Truth Social.

"I vrijeme je da se odmaknemo od ove demokratske prijevare koju su počinili radikalno ljevičarski luđaci kako bi odvratili pozornost od velikog uspjeha Republikanske stranke, uključujući našu nedavnu pobjedu nad demokratskim 'zatvaranjem'", kazao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Objavljeno 20 tisuća stranica o odnosu Donalda Trumpa i Jeffreyja Epsteina

Donald TrumpJeffrey EpsteinSad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBJAVLJIVANJE DOSJEA /
Trump iznenadio objavom o Epsteinu: 'Vrijeme je...'