Hrvatska U-21 reprezentacija na teškom gostovanju kod Mađarske: Olić izvodi najjače snage

Kvalifikacije za EP 0 Mađarska : 0 Hrvatska

Standings provided by Sofascore

MAĐARSKA: Pecsi - Banati, Fenyo, Yaakobishvili, Markgrav, Farkas - Molnar, Horvath, Szucs, Tuboly - Denes

HRVATSKA: Silić - Barišić, Vušković, Prpić, Hrgović - Katić, Zvonarek, Jagušić - Krivak, Grgić, Šotiček

Hrvatska U-21 reprezentacija u svom četvrtom nastupu Kvalifikacija za Europsko prvenstvo gostuje kod Mađarske.

Momčad koju vodi Ivica Olić dosad je uzela sedam bodova iz tri utakmice, a nova tri boda dovela bi je na samo bod iza vodeće Turske, uz utakmicu manje.

Mađari su pak dosad neporaženi, ali su i bez pobjede. Naime, u tri utakmice odigrali su tri remija.