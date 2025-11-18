FREEMAIL
MLADI VATRENI /

Hrvatska U-21 reprezentacija na teškom gostovanju kod Mađarske: Olić izvodi najjače snage

Hrvatska U-21 reprezentacija na teškom gostovanju kod Mađarske: Olić izvodi najjače snage
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Mađarska - Hrvatska pratite na portalu Net.hr

18.11.2025.
19:06
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
Kvalifikacije za EP
18. 11. 2025.
20.00
0
Mađarska
 
:
0
Hrvatska
 
MAĐARSKA: Pecsi - Banati, Fenyo, Yaakobishvili, Markgrav, Farkas - Molnar, Horvath, Szucs, Tuboly - Denes

HRVATSKA: Silić - Barišić, Vušković, Prpić, Hrgović - Katić, Zvonarek, Jagušić - Krivak, Grgić, Šotiček

Hrvatska U-21 reprezentacija u svom četvrtom nastupu Kvalifikacija za Europsko prvenstvo gostuje kod Mađarske. 

Momčad koju vodi Ivica Olić dosad je uzela sedam bodova iz tri utakmice, a nova tri boda dovela bi je na samo bod iza vodeće Turske, uz utakmicu manje. 

Mađari su pak dosad neporaženi, ali su i bez pobjede. Naime, u tri utakmice odigrali su tri remija. 

Hrvatska U21 ReprezentacijaIvica OlićMladi VatreniUživo
Hrvatska U-21 reprezentacija na teškom gostovanju kod Mađarske: Olić izvodi najjače snage