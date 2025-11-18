MLADI VATRENI /
Hrvatska U-21 reprezentacija na teškom gostovanju kod Mađarske: Olić izvodi najjače snage
Tekstualni prijenos utakmice Mađarska - Hrvatska pratite na portalu Net.hr
MAĐARSKA: Pecsi - Banati, Fenyo, Yaakobishvili, Markgrav, Farkas - Molnar, Horvath, Szucs, Tuboly - Denes
HRVATSKA: Silić - Barišić, Vušković, Prpić, Hrgović - Katić, Zvonarek, Jagušić - Krivak, Grgić, Šotiček
Hrvatska U-21 reprezentacija u svom četvrtom nastupu Kvalifikacija za Europsko prvenstvo gostuje kod Mađarske.
Momčad koju vodi Ivica Olić dosad je uzela sedam bodova iz tri utakmice, a nova tri boda dovela bi je na samo bod iza vodeće Turske, uz utakmicu manje.
Mađari su pak dosad neporaženi, ali su i bez pobjede. Naime, u tri utakmice odigrali su tri remija.