LED LEDENI /

Što to Zlatan radi na minus 10 u šubari i donjem rublju uz hit Nirvane? Objavu lajkao i Modrić

Što to Zlatan radi na minus 10 u šubari i donjem rublju uz hit Nirvane? Objavu lajkao i Modrić
Foto: Pierre Teyssot/splashnews.com/splash/profimedia

Popularni 'lav' ponovno je oduševio svoje pratitelje na Instagramu

18.11.2025.
19:54
Sportski.net
Pierre Teyssot/splashnews.com/splash/profimedia
Zlatan Ibrahimović i nakon završetka aktivne igračke karijere obožava biti u središtu pozornosti. 

Objavio je video na Instagramu na kojem ulazi u ledenu kupku na temperaturi od minus 10 Celzijevih stupnjeva, a objavu je 'lajkao' i hrvatski kapetan Luka Modrić

Proslavljeni reprezentativac Švedske u šubari i donjem rublju pozira u ledenoj kupki. 

Prije nešto više od mjesec dana navršio je 44 godine, a profesionalnu karijeru započeo je u švedskom Malmö FF-u. Svjetsku afirmaciju stekao je igrajući za Ajax iz Amsterdama, gdje je postao jedan od najperspektivnijih napadača u Europi.

Nakon toga nastupao je za neke od najvećih europskih klubova: Juventus, Inter, Barcelonu, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United i LA Galaxy, ostvarujući impresivne rezultate i osvajajući 34 trofeja kroz karijeru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zlatan Ibrahimović (@zlatan)

Zlatan Ibrahimović
Što to Zlatan radi na minus 10 u šubari i donjem rublju uz hit Nirvane? Objavu lajkao i Modrić