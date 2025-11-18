Što to Zlatan radi na minus 10 u šubari i donjem rublju uz hit Nirvane? Objavu lajkao i Modrić

Zlatan Ibrahimović i nakon završetka aktivne igračke karijere obožava biti u središtu pozornosti.

Objavio je video na Instagramu na kojem ulazi u ledenu kupku na temperaturi od minus 10 Celzijevih stupnjeva, a objavu je 'lajkao' i hrvatski kapetan Luka Modrić.

Proslavljeni reprezentativac Švedske u šubari i donjem rublju pozira u ledenoj kupki.

Prije nešto više od mjesec dana navršio je 44 godine, a profesionalnu karijeru započeo je u švedskom Malmö FF-u. Svjetsku afirmaciju stekao je igrajući za Ajax iz Amsterdama, gdje je postao jedan od najperspektivnijih napadača u Europi.

Nakon toga nastupao je za neke od najvećih europskih klubova: Juventus, Inter, Barcelonu, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United i LA Galaxy, ostvarujući impresivne rezultate i osvajajući 34 trofeja kroz karijeru.