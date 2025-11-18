FREEMAIL
Junak uvjerljive pobjede nad Srbijom oduševio proslavom: 'Šteta što nismo zabili sve šanse'

Junak uvjerljive pobjede nad Srbijom oduševio proslavom: 'Šteta što nismo zabili sve šanse'
Foto: Matija Habljak/pixsell

'Dobra smo klapa, radimo svi kao jedan i trudimo se ostati ponizni, tako ćemo i nastaviti dalje'

18.11.2025.
17:21
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Hrvatska U-19 reprezentacija svladala je Srbiju 4:1 na stadionu ŠC Rudeš u sklopu kvalifikacijskog mini-turnira za Europsko prvenstvo 2026. godine. 

Utakmica se igrala bez gledatelja prema preporuci zagrebačke Policijske uprave zbog današnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, no i bez publike naša je reprezentacija bila u sjajnom izdanju, a junak pobjede bio je Anđelo Šutalo, dvostruki strijelac i asistent. 

Foto: Matija Habljak/pixsell
Foto: Matija Habljak/pixsell

"Drago mi je zbog momčadi jer smo ostvarili maksimalan učinak i osvojili prvo mjesto u skupini i sad se svi radujemo. Dobra smo klapa, radimo svi kao jedan i trudimo se ostati ponizni, tako ćemo i nastaviti dalje. A današnja utakmica... Šteta da nismo iskoristili sve prilike, ispostavilo se da pobijedimo samo 4:1, šteta što smo primili rani pogodak jer oni nisu ništa napravili cijelu utakmicu. Na kraju je ovo realan rezultat", rekao je Šutalo u izjavi za HNS, a koji je i oduševio proslavom podigavši dva prsta u znak pobjede koji su često koristili i hrvatski borci. 

Hrvatska je natjecanje u skupini 6 završila s maksimalnih devet bodova što će joj donijeti status nositelja u drugoj fazi kvalifikacija za finalni turnir koji će sljedeće godine biti igran u Walesu od 28. lipnja do 11. srpnja. Ždrijeb za elitni krug kvalifikacija bit će održan 10. prosinca. 

Foto: Matija Habljak/pixsell
Foto: Matija Habljak/pixsell
Standings provided by Sofascore
Hrvatska U19 Nogometna Reprezentacija
Junak uvjerljive pobjede nad Srbijom oduševio proslavom: 'Šteta što nismo zabili sve šanse'