Junak uvjerljive pobjede nad Srbijom oduševio proslavom: 'Šteta što nismo zabili sve šanse'

Hrvatska U-19 reprezentacija svladala je Srbiju 4:1 na stadionu ŠC Rudeš u sklopu kvalifikacijskog mini-turnira za Europsko prvenstvo 2026. godine.

Utakmica se igrala bez gledatelja prema preporuci zagrebačke Policijske uprave zbog današnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, no i bez publike naša je reprezentacija bila u sjajnom izdanju, a junak pobjede bio je Anđelo Šutalo, dvostruki strijelac i asistent.

Foto: Matija Habljak/pixsell

"Drago mi je zbog momčadi jer smo ostvarili maksimalan učinak i osvojili prvo mjesto u skupini i sad se svi radujemo. Dobra smo klapa, radimo svi kao jedan i trudimo se ostati ponizni, tako ćemo i nastaviti dalje. A današnja utakmica... Šteta da nismo iskoristili sve prilike, ispostavilo se da pobijedimo samo 4:1, šteta što smo primili rani pogodak jer oni nisu ništa napravili cijelu utakmicu. Na kraju je ovo realan rezultat", rekao je Šutalo u izjavi za HNS, a koji je i oduševio proslavom podigavši dva prsta u znak pobjede koji su često koristili i hrvatski borci.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatska je natjecanje u skupini 6 završila s maksimalnih devet bodova što će joj donijeti status nositelja u drugoj fazi kvalifikacija za finalni turnir koji će sljedeće godine biti igran u Walesu od 28. lipnja do 11. srpnja. Ždrijeb za elitni krug kvalifikacija bit će održan 10. prosinca.

Foto: Matija Habljak/pixsell