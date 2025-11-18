Izbornik momaka koji su 'pregazili' Srbiju: 'Mislim da nitko nema zamjerke'

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina pobijedila je u utorak u Zagrebu Srbiju sa 4-1 u utakmici posljednjeg kola prvog kruga kvalifikacija za EP 2026, a izbornik Siniša Oreščanin ne skriva zadovoljstvo rezultatom.

"Mislim da nitko nema zamjerke na utakmicu, bila je fer i korektna, to je sport. Pružili smo jako dobru partiju i jako smo dobro reagirali nakon što smo primili gol. Jako sam sam ponosan na dečke. Bavili smo se sportom, ljudima ovo puno znači na današnji dan, velik dan, tužan dan, ali ovo je sport i svaka čast našim dečkima", kazao je Oreščanin.

"Maksimalno smo se trudili fokusirati na nogomet, apsolutno smo se time bavili i mislim da smo uspjeli. Nitko nije sretniji od mene i od stožera. Zahvalio bih se svom stožeru, radimo dobar posao, ima tu puno igrača koji su bili u prošlom ciklusu, zapravo osam koji su prošle godine izgubili u Karlovcu, sve to bili mali motivi", dodao je, osvrnuvši se na činjenicu da je Hrvatska natjecanje u skupini završila s gol razlikom 14-1.

"Nama je ovo treći ciklus, meni je isto sve bilo novo kad sam počeo i ja sam skupljao iskustva. U ovom smo se ciklusu dosta spojili s dečkima, mislim da su pohvatali naš način rada, razmišljanja i terminologiju", zaključio je izbornik.

Hrvatska je natjecanje u skupini 6 završila s maksimalnih devet bodova što će joj donijeti status nositelja u drugoj fazi kvalifikacija za finalni turnir koji će sljedeće godine biti igran u Walesu od 28. lipnja do 11. srpnja. Ždrijeb za elitni krug kvalifikacija bit će održan 10. prosinca.

