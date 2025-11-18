Hrvatska pretrpjela šok pa 'razbila' Srbiju

Hrvatska noogmetna reprezentacija do 19 godina pobijedila je Srbiju s visokih 4:1 u Zagrebu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Utakmica nije dobro počela za naše nogometaš, u 17. minuti Žarić je dobeo Srbiju u vodstvo, no onda je krenuo veliki preokret momčadi Siniše Oreščanina.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Na 1:1 poravnao je Ljubo Puljić u 30., a tri minute kasnije Anđelo Šutalo zabija za 2:1. Isti igrač je u 72. minuti povećao prednost Hrvatske na 3:1.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Za konačnih 4:1 zabio je Karlo Zulfić u 90. minuti.

Hrvatska se ovom pobjedom odvojila na čelu kvalifikacijske skupine 6. Naši nogometaši imaju devet bodova, drugoplasirana je Srbija sa šest bodova. Treće je Gruzija s tri, a posljednja, četvrta, je reprezentacija Gibraltara koja do sada nije osvojila niti jedan bod.

