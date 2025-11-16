Hrvatski komentator oduševio regiju: Ovako je reagirao na majstoriju bosanskog heroja

Nogometaši Bosne i Hercegovine ostali su u igri za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon što su uslijed preokreta u subotu svladali u Zenici Rumunjsku s 3-1.

Rumunjska je u Zenici povela već u 17. minuti golom Birligee. Gosti su vodili do početka drugog poluvremena, a tada je domaću nadu potpirio Edin Džeko golom za 1-1 u 49. minuti. Gostujući tragičar bio je Dragus koji je ušao u igru u 66. minuti, a samo dvije minute kasnije zaradio je isključenje. Igrača više BiH je naplatila golom Bajraktarevića u 80. minuti, a sve je zaključio Tabaković koji je u 94. bio strijelac za konačnih 3-1.

Nakon utakmice najviše se piše o strijelcu gola za 2:1, 20-godišnjem Bajraktareviću koji je fenomenlno pogodio s 20-ak metara, a njegov potez oduševio je i poznatog hrvatskog komentatora Željka Velu, koji je s puno emocija i euforično popratio taj zgoditak. Njegovu reakciju možete poslušati OVDJE.

Kolo prije kraja Bosna i Hercegovina je druga na ljestvici skupine H i ima dva boda manje od vodeće Austrije. Put BiH prema SP-u nije niti malo lagan, ali postoji. U zadnjem kolu, u utorak, BiH u gostima mora pobijediti Austriju kojoj odgovara i remi za ostanak na vrhu.

