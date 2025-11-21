Oduševljava svijet: Mladi vatreni u momčadi sezone u ligama petice

Luka Vušković igra brilijantnu sezonu u HSV-u na posudbi iz Tottenhama. Odluka da ovu sezonu mladi hrvatski stoper igra u Bundesligi pokazuje se kao puni pogodak.

Tek mu je 18 godina, a već je jedan od najboljih mladih stopera u ligama petice. Prema podacima Opte, Vušković je u momčadi dosadašnjeg dijela sezone s prosječnom ocjenom 7,38. U stoperskom je paru s Arsenalovim Gabrielom. Na vratima je Oviedov Escandell, lijevi bek je David Raum, a desni Paolo Maffeo iz Mallorce.

Team of the Season so far from Europe's Top 6 Leagues 🔥 pic.twitter.com/Gwktyj0Vy1 — WhoScored (@WhoScored) November 19, 2025

U sredini su Lamine Yamal, Arda Güler, Nico Paz i Alex Grimaldo. U napadu je ubojiti tandem Harry Kane i Kylian Mbappé. Vidite u kakvom se društvu nalazi Vušković koji je uvjerljivo najmlađi u najboljih 11.

Luka je ove sezone upisao devet nastupa za hamburški klub i zabio jedan gol. Prošle sezone Vušković je briljirao u belgijskim Westerlou, a ove sezone odlične partije niže na razini više. Lako je moguće da ga sljedeće sezone vidimo u Premier ligi u redovima Tottenhama.

