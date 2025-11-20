FREEMAIL
neočekivano

Kaos u Argentini: Neočekirani rasplet u savezu donio klubu prvi naslov nakon 38 godina

Kaos u Argentini: Neočekirani rasplet u savezu donio klubu prvi naslov nakon 38 godina
Foto: Néstor J. Beremblum/alamy/profimedia

Naime, na sastanku održanom u sjedištu AFA-a u četvrtak odlučeno je kako naslov prvaka pripada momčadi koja je osvojila najveći broj bodova u ovoj kalendarskoj godini

20.11.2025.
21:48
Hina
Néstor J. Beremblum/alamy/profimedia
Nogometaši Rosario Centrala proglašeni su prvacima Argentine za 2025. godinu nakon što je Argentinski nogometni savez (AFA) promijenio pravila po završetku sezone.

Naime, na sastanku održanom u sjedištu AFA-a u četvrtak odlučeno je kako naslov prvaka pripada momčadi koja je osvojila najveći broj bodova u ovoj kalendarskoj godini, odnosno kada se svim sastavima zbroje bodovi osvojeni i u Aperturi i u Clausuri.

Po tom kriteriju Rosario Central je najbolji sa 66 bodova, četiri više od drugih Boca Juniorsa.

Prema dosadašnjim pravilima, sastav s najviše osvojenih bodova samo je osiguravao nastup u Copi Libertadores sljedeće godine, dok su za naslov prvaka razigravali prvaci Aperture i Clausure.

Za Rosario Central ovo je peti naslov prvaka Argentine, a prvi nakon 1987. godine.

Argentinski Nogometni SavezTitula PrvakaRosario Central
