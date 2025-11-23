Englezi uvrstili Modrića u najboljih 11 u 21. stoljeću: Pogledajte tko su mu suigrači

SPORTbible, jedan od najčitanijih britanskih sportskih portala, objavio je svoju idealnu momčad 21. stoljeća u formaciji 4-3-3 i odmah izazvao burne rasprave među navijačima.

Na golu je Manuel Neuer, a ispred njega obrambena linija Marcelo – Ramos – van Dijk – Lahm. Vezni red čini legendarni trio: Luka Modrić uz Španjolce Xavija i Iniestu. U napadu su tri ikone modernog nogometa – Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski i Lionel Messi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izbor je izazvao kritike jer u idealnu jedanaestoricu nisu ušla ni neka od najvećih zvijezda stoljeća, poput Ronaldinha, Kake ili Karima Benzeme.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr!

Modrić, koji je ove jeseni napunio 40 godina i prešao u Milan nakon dugih 13 godina u Realu, iza sebe ima šest osvojenih Liga prvaka i Zlatnu loptu iz 2018. Uz 194 nastupa za Hrvatsku i medalje sa SP-a 2018. i 2022., iduće Svjetsko prvenstvo bit će mu peto u karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Šukera i Bobana do Modrića i Perišića... Evo kako su nas Vatreni dovodili do ludila