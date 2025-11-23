Roma ne staje! Rimljani preuzeli vrh Seria A, čeka se derbi Modrića i Sučića

U susretu 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma je na gostovanju pobijedila Cremonese sa 3-1 preuzevši barem privremeno vrh ljestvice Serie A.

Golove za sastav iz Rima zabili su Matias Soule (17), Evan Ferguson (64) i Wesley Franca (69), dok je za Cremonese zabio Francesco Folino (90+3).

Roma sada vodi na ljestvici sa 27 bodova, dva više od Napolija, dok Inter na trećem mjestu ima tri boda manje, te susret manje. Cremonese drži 12. mjesto sa 14 bodova.

U prvom nedjeljnom susretu Parma je na gostovanju pobijedila Veronu sa 2-1.

Dvostruki strijelac za Parmu bio je Mateo Pellegrino (18, 90), dok je za Veronu pogodio Giovanne (65). Domagoj Bradarić je odigrao cijelu utakmicu za domaćina, dok je Matija Frigan kod Parme izvan sastava zbog ozljede koljena.

Parma je 15. sa 11 bodova, a Verona zadnja sa samo šest.

Večeras se još sastaju Lazio - Lecce, te Inter - Milan.

