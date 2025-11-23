Modrićevo ime još je na usnama predsjednika Reala: 'Dragi Luka...'

Luka Modrić krajem prošle sezone napustio je Real Madrid nakon 12 godina i 28 osvojenih trofeja. Lukino ime i dalje je cijenjeno, i uvijek će biti, u Realu i oko kluba, a na presici ga je u nedjelju ujutro spomenuo i predsjednik Florentino Perez.

Perez se obraćao navijačima Reala na pres konferenciji, a imao je i dio u kojem je zahvaljivao bivšim suigračima. "Luka Modrić je u srcima navijača Real Madrida jer je on poput njih, čovjek koji izuzetno voli ovaj klub. Poštovan od svih i od protivničkih navijača, on je legenda i to će uvijek ostati za nas", rekao je Perez i nastavio.

"Luka Modrić je najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida s 28 trofeja. Dragi Luka, zahvaljujemo ti na nogometu i svemu što si dao za ovaj klub. Bila je čast gledati te kako igraš u našem dresu", rekao je predsjednik Kraljevskog kluba.

Perez je zahvalio i Jesusu Valleju i Lucasu Vasquezu koji su prošloga ljeta također napustili klub nakon dugog staža. Podsjetimo, Luku u nedjelju navečer čeka veliki derbi Intera i Milana. Petar Sučić protiv Luke Modrića u velikom milanskom derbiju.

