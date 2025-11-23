FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISTINSKA LEGENDA /

Modrićevo ime još je na usnama predsjednika Reala: 'Dragi Luka...'

Modrićevo ime još je na usnama predsjednika Reala: 'Dragi Luka...'
×
Foto: Maurizio Borsari/aflo/profimedia

Perez se obraćao navijačima Reala na pres konferenciji

23.11.2025.
12:23
Sportski.net
Maurizio Borsari/aflo/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Luka Modrić krajem prošle sezone napustio je Real Madrid nakon 12 godina i 28 osvojenih trofeja. Lukino ime i dalje je cijenjeno, i uvijek će biti, u Realu i oko kluba, a na presici ga je u nedjelju ujutro spomenuo i predsjednik Florentino Perez.

Perez se obraćao navijačima Reala na pres konferenciji, a imao je i dio u kojem je zahvaljivao bivšim suigračima. "Luka Modrić je u srcima navijača Real Madrida jer je on poput njih, čovjek koji izuzetno voli ovaj klub. Poštovan od svih i od protivničkih navijača, on je legenda i to će uvijek ostati za nas", rekao je Perez i nastavio.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr.

"Luka Modrić je najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida s 28 trofeja. Dragi Luka, zahvaljujemo ti na nogometu i svemu što si dao za ovaj klub. Bila je čast gledati te kako igraš u našem dresu", rekao je predsjednik Kraljevskog kluba. 

 

 

Perez je zahvalio i Jesusu Valleju i Lucasu Vasquezu koji su prošloga ljeta također napustili klub nakon dugog staža. Podsjetimo, Luku u nedjelju navečer čeka veliki derbi Intera i Milana. Petar Sučić protiv Luke Modrića u velikom milanskom derbiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Prekrasna priča o hodometu, nogometu bez trčanja

Luka ModrićReal MadridFlorentino PerezAc Milan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ISTINSKA LEGENDA /
Modrićevo ime još je na usnama predsjednika Reala: 'Dragi Luka...'