Real Madrid kiksao drugo kolo zaredom! Barcelona je opet tu...

U susretu 13. kola španjolskog nogometnog prvenstva Elche i Real Madrid su odigrali 2-2, a "Kraljevski klub" je s ovim bodom preuzeo vrh ljestvice.

Elche je dva puta vodio, Real se oba puta vraćao, a u posljednjim minutama i lovio pobjedu, no domaćin se uspio obraniti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prvu veliku priliku na utakmici imao je domaćin u 17. minuti, Rafa Mir je pucao, ali je Courtois sjajno reagirao. U 25. minuti na suprotnoj strani je zaprijetio Arda Guler, ali neprecizno. Samo dvije minute kasnije Andre Silva je bio u situaciji kada je mogao pucati, no odlučio se za asistenciju propustivši veliku priliku. U 30. minuti bolje je mogao reagirati i Kylan Mbbape, no njegov udarac je zaustavio Inaki Pena.

Francuski napadač je imao odličnu priliku i tri minute kasnije, ali je Pena još jednom izašao kao pobjednik. U 38. minuti ponovo je Andre Silva u odličnoj situaciji, ali je belgijski vratar još jednom obranio.

Sve o LaLigi pratite na portalu Net.hr!

Nakon prvog poluvremena s mnoštvo prilika, ali i bez golova, nastavak je ponudio golijadu.

Elche je poveo u 53. minuti golom Aleixa Febasa, no Real je uspio izjednačiti u 78. minuti preko Deana Huijsena. Šest minuta kasnije domaćin je postigao i drugi gol, ovoga puta strijelac je bio Alvaro Rodriguez.

Samo tri minute kasnije poravnao je Jude Bellingham. Domaćini su prosvjedovali zbog mogućeg prekršaja nad Penom nakon što ga je Vinicius udario prije Bellinghamovog gola. No, sudac je samo odmahnuo rukom premda je vratar Elchea krvario nakon sudara.

U završnici susreta Victor Chust je zaradio drugi žuti karton, no svojim je potezom možda i spasio svoje suigrače od trećeg gola Reala.

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Brkić komentirao odlazak Luke Modrića iz Real Madrida