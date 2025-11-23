FREEMAIL
NIŠTA TO, FRANCUZI /

Test za Dinamo? Lille slavio u zadnjoj provjeri pred okršaj s Modrima

Foto: Psnewz/sipa Press/profimedia

Momčad koju vodi Bruno Genesio je bila nadmoćna tijekom cijelog dvoboja

23.11.2025.
23:00
Hina
Psnewz/sipa Press/profimedia
Momčad Lillea, koja će u četvrtak u Europskoj ligi ugostiti Dinamo, pred svojim je navijačima pobijedila Paris FC s 4-2 u posljednjoj utakmici 13. kola francuskog nogometnog prvenstva.

Momčad koju vodi Bruno Genesio je bila nadmoćna tijekom cijelog dvoboja, iako su gosti poveli u 11. minuti golom Willema Geubbelsa. Do poluvremena je 39-godišnji veteran Olivier Giroud uspio izjednačiti u 40. minuti, a onda je u 77. minuti donio prednost Lilleu iskoristivši kazneni udarac, prvi od dva koji je dosuđen za domaću momčad. Samo tri minute poslije Aissa Mandi je povećao prednost Lillea na 3-1.

Paris se ponovno približio na gol zaostatka u 84. minuti, a strijelac je bio Lohann Doucet.

U četvrtoj minuti sučevog dodatka Norvežanin Marius Broholm je iz drugog kaznenog udarca za Lille postavio konačnih 4-2.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr!

Lilleu je to bila šesta prvenstvena pobjeda u ovoj sezoni, koja ga je dovela na čevrto mjesto na ljestvici s 23 boda. Vodeći PSG ima 30 bodova, dva više od drugoplasiranog Marseillea i trećeplasiranog Lensa. Paris je s 14 bodova ostao na 12. poziciji.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Dinamu ide loše? Boban je osigurao mir, ali nisu ugašeni svi požari

Lille Dinamo Europska Liga
