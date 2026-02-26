FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTOP /

Zagreb primio 46 golova: Nećete vjerovati s koliko je razlike izgubio u Ligi prvaka

Zagreb primio 46 golova: Nećete vjerovati s koliko je razlike izgubio u Ligi prvaka
×
Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Zagreb je nakon ovog katastrofalnog poraza ostao bez ansi za plasman u drugi krug Lige prvaka

26.2.2026.
22:36
Hina
PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U susretu 12. kola B skupine rukometne Lige prvaka Zagreb je izgubio na gostovanju kod Barcelone sa 26-46 upisavši čak 11 poraz ostavši bez izgleda za plasman u drugi krug.

Domaćin je sjajno ušao u susret, poveo je 9-1, pa 13-3, da bi na poluvremenu imao velikih 25-13. U drugom dijelu prednost španjolskog sastava je samo rasla, a na koncu je završilo 46-26.

Barcelonu su do pobjede predvodili Aleix Gomez i Petar Cikuša sa po sedam golova, te Daniel Fernandez sa šest golova. Sjajan je bio i Viktor Gisli Hallgrimsson sa čak 17 obrana. Kod Zagreba najefikasniji su bili Filip Glavaš i Giorgi Tskhovrebadze sa po pet golova.

Na ljestvici vodi Magdeburg sa 23 boda, Barca ima 22, a treća je Wisla sa 15 bodova. Zagreb je posljednji s dva boda.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Olimpijska baklja prošla centrom Milana prema novoj destinaciji

BarcelonaRk ZagrebEhf Liga Prvaka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx