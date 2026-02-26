Zagreb primio 46 golova: Nećete vjerovati s koliko je razlike izgubio u Ligi prvaka

U susretu 12. kola B skupine rukometne Lige prvaka Zagreb je izgubio na gostovanju kod Barcelone sa 26-46 upisavši čak 11 poraz ostavši bez izgleda za plasman u drugi krug.

Domaćin je sjajno ušao u susret, poveo je 9-1, pa 13-3, da bi na poluvremenu imao velikih 25-13. U drugom dijelu prednost španjolskog sastava je samo rasla, a na koncu je završilo 46-26.

Barcelonu su do pobjede predvodili Aleix Gomez i Petar Cikuša sa po sedam golova, te Daniel Fernandez sa šest golova. Sjajan je bio i Viktor Gisli Hallgrimsson sa čak 17 obrana. Kod Zagreba najefikasniji su bili Filip Glavaš i Giorgi Tskhovrebadze sa po pet golova.

Na ljestvici vodi Magdeburg sa 23 boda, Barca ima 22, a treća je Wisla sa 15 bodova. Zagreb je posljednji s dva boda.

Standings provided by Sofascore

