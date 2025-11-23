Mario Kovačević će dobiti kaznu? Evo što kažu pravila o davanju izjava nakon utakmica

Mario Kovačević prijavljen je disciplinskom sucu nakon što se ponovno nije pojavio na konferenciji za medije poslije Dinamove pobjede nad Varaždinom 3:1 u 14. kolu SuperSport HNL-a. Dok je gostujući trener Nikola Šafarić uredno razgovarao s novinarima, Dinamo je preko glasnogovornika kratko poručio da presice neće biti, čime se nastavila Kovačevićeva potpuna medijska šutnja koja traje cijeli tjedan.

Pravila lige su u ovom slučaju vrlo jasna: oba glavna trenera moraju se pojaviti na konferenciji 15 minuta nakon utakmice, u prostoru koji klub domaćin mora osigurati. U slučaju izostanka, delegat je dužan podnijeti prijavu disciplinskom sucu, što se i dogodilo.

Za ovakav prekršaj Dinamu prijete tri vrste sankcija – upozorenje, ukor ili novčana kazna. Odluka će uskoro stići, a Kovačevićeva medijska tišina postala je nova tema oko Maksimira, pogotovo nakon što je izostanak izjave ponovljen u još jednoj utakmici.

