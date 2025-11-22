Nastavlja se silenzio stampa: Kovačević nije dao izjave nakon pobjede nad Varaždinom

Dinamo je na maksimirskom stadionu pobijedio Varaždin s 3-1 i tako barem privremeno došao vodećem Hajduku na bod zaostatka.

U pravoj zimskoj kulisi Dinamo je poveo u 31. minuti pogotkom Sergija Domingueza. Samo šest minuta kasnije Arber Hoxha je povećao na 2-0, a igrač utakmice Hoxha svoj je drugi pogodak postigao u 53. minuti za 3-0. U 87. minuti Luka Škaričić je bio jedini strijelac za Varaždin.

Nakon utakmice trener Dinama Mario Kovačević nije se pojavio na pres konferenciji i tako je nastavio svoj silenzio stampa. Naime, presice nije bilo niti prije utakmice, a Kovačević nam izjavu nije htio dati niti nakon Kup utakmice u Karlovcu ranije ovoga tjedna.

Službenog očitovanja, zašto Kovačević ne daje izjave, još nema. Ipak, to bi se šutnja bi se mogla prekinuti prije utakmice s Lilleom jer UEFA nalaže da se trener mora pojaviti na konferenciji prije i poslije utakmice.

