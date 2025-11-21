FREEMAIL
NOVA INFORMACIJA /

Napokon spas za Livakovića? Vraća se na mjesto gdje je doživio najveći uspjeh karijere

Napokon spas za Livakovića? Vraća se na mjesto gdje je doživio najveći uspjeh karijere
Foto: Matthieu Mirville/zuma Press/profimedia

Dominik Livaković se džentlmenski dogovorio sa sportskim direktorom kako do kraja polusezone neće igrati za španjolsku momčad

21.11.2025.
17:10
Sportski.net
Matthieu Mirville/zuma Press/profimedia
Dominik Livaković posljednjih je tjedana konstantno u medijima, a njegova želja za raskidom posudbe s Gironom svakim danom dobiva novi epilog. Tako je jučer Livaković bio na milimetar od kraha nade za odlaskom i ostanka u Gironi, a danas ga milimetri dijele od „spasenja“.

Naime, tportal je objavio kako reprezentativna jedinica ipak ima razloga za veselje. Prema najnovijim informacijama, Dominik Livaković se džentlmenski dogovorio s Gironinim sportskim direktorom kako do kraja polusezone neće igrati za španjolsku momčad te će je u siječnju napustiti. Budući da trener Girone Michel u Kupu Kralja koristi drugog vratara, bilo je za očekivati da će, uslijed ozljede mladog Ukrajinca Vladislava Krapivtsova, na vrata u kupu protiv Osasune 3. prosinca stati Livaković, no to se neće desiti. Livaković se dogovorio s Gironom da će ostati do siječnja te tada napustiti Kataloniju i vratiti se u Dinamo. Taj plan je Livaković navodno već obznanio izborniku Zlatku Daliću, a predsjednik Dinama Zvonimir Boban dao je zeleno svjetlo.

Tako bi se popularni Livi trebao vratiti u klub u kojem je gotovo 300 puta bio među vratnicama i u kojem je 2022. stigao do statusa ponajboljeg vratara svijeta, a sve to kako bi bio u formi za Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. odigrati u Sjevernoj Americi.

POGLEDAJTE VIDEO: Fruk uoči derbija s Hajdukom: "Vjerujemo da možemo vratiti osmijeh navijačima"

Zlatko DalićDominik LivakovićGironaLa LigaHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Dinamo
