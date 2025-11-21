Napokon spas za Livakovića? Vraća se na mjesto gdje je doživio najveći uspjeh karijere
Dominik Livaković se džentlmenski dogovorio sa sportskim direktorom kako do kraja polusezone neće igrati za španjolsku momčad
Dominik Livaković posljednjih je tjedana konstantno u medijima, a njegova želja za raskidom posudbe s Gironom svakim danom dobiva novi epilog. Tako je jučer Livaković bio na milimetar od kraha nade za odlaskom i ostanka u Gironi, a danas ga milimetri dijele od „spasenja“.
Naime, tportal je objavio kako reprezentativna jedinica ipak ima razloga za veselje. Prema najnovijim informacijama, Dominik Livaković se džentlmenski dogovorio s Gironinim sportskim direktorom kako do kraja polusezone neće igrati za španjolsku momčad te će je u siječnju napustiti. Budući da trener Girone Michel u Kupu Kralja koristi drugog vratara, bilo je za očekivati da će, uslijed ozljede mladog Ukrajinca Vladislava Krapivtsova, na vrata u kupu protiv Osasune 3. prosinca stati Livaković, no to se neće desiti. Livaković se dogovorio s Gironom da će ostati do siječnja te tada napustiti Kataloniju i vratiti se u Dinamo. Taj plan je Livaković navodno već obznanio izborniku Zlatku Daliću, a predsjednik Dinama Zvonimir Boban dao je zeleno svjetlo.
Tako bi se popularni Livi trebao vratiti u klub u kojem je gotovo 300 puta bio među vratnicama i u kojem je 2022. stigao do statusa ponajboljeg vratara svijeta, a sve to kako bi bio u formi za Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. odigrati u Sjevernoj Americi.
