Veličanstveni Vatreni oživjeli duh starih hrvatskih ratnika i heroja Domovinskog rata

Vatreni su još jednom odradili posao onako kako to znaju u ovim kvalifikacijama. Mirno, rutinski i bez previše drame. Na Rujevici su u petak navečer Farske Otoke, koji su u ovim kvalifikacijama sjajni (skupini rekordnih za njih 12 bodova) ispratili s 3-1 i time i matematički potvrdili ono što se već danima podrazumijevalo.

Hrvatska ide na još jedno Svjetsko prvenstvo, ovog puta preko Atlantika. U sedam utakmica Hrvatska je šest pobjeda i jedan remi s Češkom. Postojale su nade i da će Hrvatska ući u prvu jakosnu skupinu ždrijeba nakon kiksa Njemačke protiv Slovačke, ali remi s Češkom nas je udaljio od toga. Ostaje još teoretska šansa da se to ostvari, ako Hrvatska pobjedi Crnu Goru i poklope se drugi rezultati. No, nema veze, nećemo sada cjepidlačiti, nije vrijeme za to. Uživajmo u onom što je Hrvatska ostvarila. A ostvarila je puno, opet...

Rujevica je bila završni pečat na kvalifikacije, a sve što je ostalo jest utakmica revijalnog tona u ponedjeljak protiv Crne Gore u Podgorici. Idealna prilika za laganije izdanje, pokoji eksperiment i zasluženi aplauz publici i reprezentaciji.

Zanimljiv je i širi kontekst. Prve europske reprezentacije koje su osigurale vizu za Svjetsko prvenstvo bile su Engleska i Francuska. Hrvatska se tu upisala odmah iza njih, kao tek treća europska selekcija koja je potvrdila put u Ameriku. Za zemlju nešto od četiri milijuna stanovnika, to više odavno nije senzacija, nego kontinuitet. I to onaj najvišeg ranga. Hrvatska nogometna reprezentacija je velesila koja je katakterom, zalaganjem, zajedništvom i požrtvovnošću oživjela duh oživjela duh starih hrvatskih ratnika. Oživjela su Vatreni duh hrvatskih junaka u Domovinskom ratu i pokazali, po tko zna koji puta, kako se bori za svoju zemlju, kako se izgara za zastavu, za ljude, naciju...

Još jednom smo vidjeli kolika je povezanost hrvatskog nogometnog puka i Vatrenih. Luka Modrić i društvo, nakon posljednjeg sučevog zvižduka protiv Farkih otoka, dugo su pozdravljali navijače i pjevali s njima. Baš kao što je Robert Špehar u stručnom komentaru za Net.hr apostrofirao - Gledam slavlje nogometaša i navijača. Ostali su na terenu i pjevaju s publikom. E, to je ono što je Hrvatska. Baš ono što se kaže - obitelj.

Hrvatska nogometna reprezentacija i svi njeni navijači su obitelj. Rijetko koja reprezentacija na svijetu ima takvu žicu i povezanost kao što to imaju Vatreni sa dvojom Domovinom. Hrvatska nogometna reprezentacija igra za branitelje, za pale junake, za ljude, male, ali opet tako velike, srčane, jake, posebne. Vatreni su čista emocija, duša i tijelo ove naše napaćene nacije, a Zlatko Dalić je izbornik koji se zlatnim slovima upisao u hrvatsku, ali i svjetsku nogometnu povijest. Novo veliko natjecanje, nova nada i ambicija u velike stvari.

Zlatko Dalić je za pet plus. Ne samo Dalić, nego i njegovi nogometaši i stručni stožer. Hrvatska je nogometna velesila. Uz Francusku i Englesku, treća smo reprezentacija iz Europe koja je ostvarila plasman na SP 2026. Tek treća. Italiji visi SP, Portugal, Nizozemska, Belgija, Poljska, Španjolska, Njemačka, Danska, Švicarska, gospodarski puno jače zemlje i po stanovništvu veće, još nisu na SP-u. Nema sumnje, hrvatska nogometna reprezentacija je sportski kolektivni the finest što ova nacija ima, uz rukometaše i vaterpoliste. Općenito je sport najbolje što naša napaćena, ali hrabra, najljepša država - ima!

Bilo bi lijepo da Vatreni trijumfalno završe kvalifikacije, sa sedmom pobjedom i samo jednim remijem. Bio bi to gotovo savršeni skor i još jedan dokaz snage i moći hrvatske nogometne reprezentacije za koji zna čitav nogometni svijet!

