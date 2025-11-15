Hrvatska nadahnula legendu! 'Opjevao' nam je plasman Vatrenih na SP, ovo morate vidjeti

Robert Špehar, legendarni bivši hrvatski nogometaš, aktualni trener ŽNK Osijek, jedan je od najzahvalnijih sugovornika kojeg novinar može imati. U svoje igračko vrijeme trpao je kao napadač mreže protivnika, a sad kad je igrački period iza njega, dobar je u komentiranju i analiziranju nogometnih aktualnosti. Što dobar - sjajan!

Hrvatska iznad svega

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac javio se za portal Net.hr u petak, nakon pobjede Hrvatske protiv Farskih otoka (3-1) na Rujevici i matematičke potvrde plasmana na SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Carlo Ancelotti je najavio pohod na SP, a mislim da bi sve napravio da do finala ne naiđe na Hrvatsku. To je taj respekt kojeg imaju svi prema nama. Hrvatska igra sa srcem, sa dušom, igra za svoju domovinu, ljude, navijače, za čitavu naciju u punom smislu te riječi. Hrvatska nogometna reprezentacija diše s navijačima. Evo, sad kad ovo govorim, gledam slavlje nogometaša i navijača. Ostali su na terenu i pjevaju s publikom. E, to je ono što je Hrvatska. Baš ono što se kaže - obitelj. Robert Špehar za Net.hr.

Špehar je ovog puta posebno nadahnut. Kao istinski domoljub, njemu pobjede hrvatske nogometne reprezentacije jako puno znače. Ne samo zato što je upisao 8 nastupa za Hrvatsku kao igrač, nego zato što je domoljub. Znate kakvi su Slavonci, oni imaju posebnu emociju prema Domovini.

Osjetili su strahote rata, dali svoj nemjerljiv obol Hrvatskoj u Domovinskom ratu, uostalom kao i ostali dijelovi Lijepe naše. Osječki nogometni autoritet i sjajan tip, pokazuje u stručnom komentaru onu svoju pravu, domoljubnu, istinsku, slavonsku dušu...

'Hrvati su nevjerojatni'

"Sedmo SP, 14. veliko natjecanje za Hrvatsku, a koliko nas ima - manje od 4 milijuna. Hrvati su nevjerojatni. Tako mali, a tako talentirani za sve sportove, posebno nogomet. Čestitke izborniku Zlatku Daliću, stručnom stožeru, igračima, predsjedniku Marijanu Kustiću, ti ljudi stvarno prave čuda. Tako moćno, suvereno, proći kroz grupu, tako sjajno, veličanstveno, mirno i staloženo, bez komplikacija i drama, odigrati kvalifikacije za Mundijal. Nevjerojatno zvuči da je Hrvatska u kvalifikacijama zabila 23 gola, a primila samo dva. U redu, grupa L možda nije bila najteža, ali suvereno su to naši reprezentativci prošli, odradili. Bod nam nedostaje da budu najuspješnije kvalifikacije ikad koje je odradila hrvatska nogometna reprezentacija", govori u uvodu Robert Špehar i nastavlja:

"Ali, znate što? Nema to veze. Najbitnije je to da smo na SP-u ponovno. Pokazali smo da smo klase, da smo velesila, pokazali smo zašto čitav nogometni svijet priča o nama, zašto nas gledaju i apostrofiraju kao nogometna velesila. Moram pohvaliti i Farske otoke koji su me stvarno iznenadili. Malo sam se čudio zbog tri pobjede u nizu koje smo imali, ali nisu oni bez veze u načetu. Lijepo je vidjeti jednu tako malu zemlju da se tako diže i raste u nogometu. Moramo biit iskreni i reći da su nas namučili u nogometu. Jako su dobro stajali u svom sistemu u fazi obrane. Sistem im je bio 5-4-1. Izlazili su gore i poveli 1-0. Činjenica je i da su kod 1-1 imali čisti zicer za 2-1, kod našeg vodstva 2-1 imali su još jedan čisti zicer za 2-2. I tu moramo pohvaliti Livakovića koji je pokazao da i dalje zaslužuje da bude prvi golman naše reprezentacije, bez obzira što ne brani u Gironi. Nadamo se da će u Gironi ili u nekom drugom klubu čak, što prije početi braniti, jer je pokazao i na ovakvoj utakmici klasu. Hrvatska je dominirala cijelu utakmicu i nije bilo upitno da će pobijediti."

'Više nam odgovara igra s četiri iza'

Robert Špehar dotiče se i promjena načine igre Zlatka Dalića sa 4 zadnja u tri. Zlatko Dalić je na Farske otoke izašao s trojicom stopera iza. Nije mu to prošlo u prvom dijelu. U drugom poluvremenu vratio se svom sistemu s četvoricom iza i to je izgledalo bolje. I sam Zlatko Dalić je nakon utakmice rekao, priznao, kako im igra s trojicom iza više ne odgovara.

"Iskren je Zlatko Dalić. Nažalost da nama, očigledno, već ne znam koji put, pokušavamo igrati s tri stopera. Dalić je pokazao da nije tvrdoglav trener koji robuje nekim svojim starim navikama, sustavima. Shvatio je na poluvremenu da u ovom trenutku, ovoj momčadi, igračima koje je izabrao za prvih 11, da im sustav igre s trojicom iza ne odgovara. Odustao je od sustava s trojicom iza, promijenio ga i to je bio ključ naše pobjede. Posebno Perišić ne može igrati u sistemu s tri odozada tog beka. Perija je pravo krilo i u sistemu s četvoricom iza on može bolje i više doći do izražaja. Sjajan je bio centaršut kod trećeg gola. Vidi se da je Perišić klasa. I ostali su se igrači razigrali. Puno su bolje dijelovi u sistemu 4-2-3-1. Po meni, hrvatskoj nogometnoj reprezentacji je taj sustav igre najprirodniji, najbliži. U tom slučaju sve naše klase, svi naši igrači, dolaze do izražaja. Dalić je pokušao i mislim da je uspio o isprobavanju nekih igrača. Musa zabio gol, Matanoviću je dao šansu, Oršiću, Fruku, Vlašića je oživio s golom, nadamo se. Luki Vuškoviću je dao šansu. Ovo je bila utakmica, tako i treba, pozdravljam to, da se isprobaju neki novi igrači na koje računamo i lijepo da smo ipak prošli na SP. Nije bilo upitno, ali lijepo je da smo na Rujevici ipak pobijedili".

'Mi smo fenomen, svi nas se boje'

Koliko Hrvatska može na SP-u?

"Mi možemo stvarno igrati sa svakim. Mi smo fenomen. Druge reprezentacije, velike, od Italije pa da ne nabrajam, muče se da odu na SP, a mi to radimo na način da gazimo kao plitak potok. Ono, daj mi zadatak da ga riješim. Italija se vjerojatno niti neće plasirati. E, pazite vi ovo, jedna Italija, četverostruki svjetski prvak. Velikani se muče protiv ovakvih reprezentacija kao što su Farski otoci, a mi to onako, rutinski dobivamo. Po svim statističkim parametrima smo ih izdominirali. Posjed lopte, korner, udarci. Farski otoci su dali dobar otpor i treba im čestitati na tome što rade, ali vidi se da smo mi jedna druga dimenzija, druga klasa, a nismo ni igrali u najjačem sastavu niti s punim gasom. Isprobali smo puno igrača, dva sistema, na SP-u smo i možemo samo slaviti. Možda najbolji opis što je Hrvatska u nogometu je ovo, tko smi mi u nogometnom svijetu - svi bi htjeli na turniru, na SP-u, zaobići Hrvatsku. Carlo Ancelotti je najavio pohod na SP, a mislim da bi sve napravio da do finala ne naiđe na Hrvatsku. To je taj respekt kojeg imaju svi prema nama. Hrvatska igra sa srcem, sa dušom, igra za svoju domovinu, ljude, navijače, za čitavu naciju u punom smislu te riječi. Hrvatska nogometna reprezentacija diše s navijačima. Evo, sad kad ovo govorim, gledam slavlje nogometaša i navijača. Ostali su na terenu i pjevaju s publikom. E, to je ono što je Hrvatska. Baš ono što se kaže - obitelj".

