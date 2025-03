Spektakl na Poljudu: Hrvatska protiv moćne Francuske lovi Final Four Lige nacija

Hrvatska reprezentacija na Poljudu protiv Francuske igra prvu utakmicu četvrtfinala Lige nacija. Uzvrat je u nedjelju u Parizu, a pobjednik dvomeča plasirat će se na Final Four.

Split se zagrijava za večerašnji spektakl

Hrvatska u Ligi nacija brani srebro nakon što je u prošlom finalu izgubila nakon raspucavanja protiv Španjolske. Francuzi su u Split stigli bez Marcusa Thurama, no i bez njega ovaj moderni nogometni klasik sasvim sigurno neće razočarati. Luka Modrić i Kylian Mbappe, suigrači iz Real Madrida predvodit će svoje ekipe u okršaju kojeg će pratiti ogromni broj nogometnih zaljubljenika diljem svijeta.

Glavni sudac Espen Eskas NOR, pomoćnici Norvežani Jan Erik Engan i Isaak Elias Bashevkin. Četvrti sudac Rohit Saggi NOR. Video pomoćnici Bastian Dankert GER i Robert Schröder GER.

Ishod ovog četvrtfinala utječe na to u kojoj će skupini završiti Hrvatska u kvalifikacijama za SP 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvatska je na ždrijebu u Zürichu izvučena dvaput. Bude li Hrvatska uspješna, igrat će u skupini D protiv tri suparnika, Ukrajine, Islanda i Azerbajdžana. Uz to, igrat će i završnicu Lige nacija od 4. do 8. lipnja. Tada će Hrvatska igrati u Njemačkoj (Stuttgart) ili Italiji (Torino) protiv Španjolske ili Nizozemske. Tri dana kasnije igra se finale (Torino ili München) i utakmica za treće mjesto (Torino ili Stuttgart). U slučaju ispadanja od Francuske, Hrvatska će igrati utakmicu više, a njeni će suparnici u kvalifikacijskoj grupi L biti Češka, Crna Gora, Farski otoci i Gibraltar.

