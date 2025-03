Jurica Vranješ za Net.hr: 'Hrvatska je u jednom najbolja u Europi, u tome nas nema nitko'

Hrvatska nogometna reprezentacija kreće u pohod na novo veliko finale. Prepreka u četvrtfinalu Lige nacija je moćna Francuska protiv koje Hrvati nemaju najljepša sjećanja. U dosadašnjih 10 međusobnih susreta, Hrvatska je pobijedila samo jednom. Francuska je ostvarila 6 pobjeda, a tri utakmice su završile remijem.

Ta jedina pobjeda dogodila se ujedno i posljednjem međusobnom ogledu 2022. godine u kojem je Hrvatska slavila u Parizu 1-0. Pobjedom u tom susretu Hrvatska je najavila velike stvari na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Katru na kojem je osvojila povijesnu broncu, ali i u samoj Ligi nacija u kojoj je dogurala do finala protiv Španjolske.

Dvije godine kasnije cilj je isti. Protivnik je momčad vođena Kylianom Mbappéom koja vrijedi oko milijardu eura, koja igra na sebi svojstven način već dugo i postiže uspjehe. Susret ima velike uloge uoči uzvrata u Francuskoj za tri dana u Parizu.

Bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac Jurica Vranješ najavio je utakmicu za portal net.hr. Vranješ je danas nogometni agent koji je za Hrvatsku kao igrač odigrao 26 utakmica.

"Francuska je ekipa koja zna što hoće u svakom trenutku, koja igra na rezultat, koja je, po meni, favorit u ovoj utakmici, to objektivno govorim, ne samo u ovoj utakmici nego na svakom turniru, pogotovo sad u zadnje vrijeme s probuđenim Dembeleomi Mbappeom. Takva dva napadača nema nitko trenutno u Europi, takvu moć, brzinu, a to se u današnjem nogometu traži. Francuska je TOP reprezentacija na svim mjestima i ono što je najbolje za njih, a najgore za ostale suparnike je što imaju širok izbor igrača, širok roster. Ako nama fali jedan - dva igrača, pa čak i Njemačkoj, to se osjeti, a Francuska ima jednako kvalitetne zamjene. Njima se to ne osjeti", priča Jurica Vranješ.

U čemu je Hrvatska bolja od Francuske?

"Hrvatska je bolja u tome što imamo jednog Luku Modrića koji je još uvijek vođa, koji još uvijek odlično igra, koji zna voditi ekipu. Mislim, imaju i to Francuzi, ali to je više, kad vidimo njihovu reprezentaciju, to je više moć individualnog nogometa i što napravi Dembele i Mbappe, naravno iza njih stoje vrhunski igrači, blok, ne možeš ti to ni probiti, ali iako su doveli do perfekcije momčad opet im nedostaje netko kao što je nama Luka Modrić. Vidim da on sa svojih 40. godina uskoro gura mlađe i to je ta snaga."

Znači, Francuska momčadski ne igra sa srcem?

"Neću reći da Francuzi ne igraju sa srcem, ali tvrdim da Hrvatska ima izraženiji momčadski duh, imamo više srca, imamo Luku kojeg gledaju ovi mlađi. Momčadski duh nam je izraženiji, oni su individualno jači. U Hrvatskoj se svi bacaju na glavu za reprezentaciju, od Luke Modrića do svih ostalih, novih, senatora, svi ginu za Hrvatsku. Svima je drago igrati za Hrvatsku, mislim da smo tu u Europi broj 1, što se tiče naboja i igranja za reprezentaciju".

Zaigrat ćemo vjerojatno u 4-3-3 sustavu.

"Igrat će uglavnom senatori, u to sam siguran, ne vjerujem da će netko od mlađih dobiti od početka šansu i da će se pokušati nametnuti, to bi bilo smrtonosno. Protiv takve jedne reprezentacije da staviš nekog tko prvi put igra, teško da će se to dogoditi. Perišić bi mogao biti prevaga, igra odlično, vjerujem da bi mogao nešto zakuhati, treba samo vidjeti hoće li biti desno ili lijevo krilo. On je jedini koji bi mogao sa strane sa svojom brzinom i motorikom napraviti nereda Francuzima, e sad tko će biti u sredini u napadu, Kramarić ili Budimir, hoće li njegovi prodori donijeti nešto prema napadačima. Budimir isto odlično igra, Kramarić je godinama standardno dobar i igra svoju igru u Hoffenhaimu, igra sandardno dobro i u reprezentaciji Hrvatske tako da će izbornik znait odlučiti najbolje, ali evo."

U kojim situacijama bi mogli iznenaditi Francusku?

"Nadam se, gajim nadu kod nekog kornera, naprimjer da nam Joško Gvardiol gol zabije nakon kornera ili Šutalo da se nađe na pravom mjestu kod prekida, Ćaleta - Car možda, tu vidim neku šansu za Hrvatsku, stoper bi možda mogao zabiti".

Stanišić se uspješno može nositi s Mbappeom...

"Francuska je najjača po bokovima, s krila onda je u takvoj konsolidaciji snaga Stanišić realan za zaustavljanje Mbappea ili nekog tko će ti malo stablizirati obranu. Ako će igrati Stanišić, a to očekujemo, onda kao što ste rekli, igrat ćemo s 4 u zadnjoj liniji a to je već malo blok protiv Francuza. Smrtonosno po nas bi bila igra s trojicom iza naspram Dembelea i Mbappea, tu je s klupe i Bakola. Ne znaš tko je moćniji, tko je brži. Četiri moraš staviti nazad i onda je logično da Stanišić ide desno na beka umjesto Juranovića koji je ofenzivniji igrač, a u utakmici se još može mijenjati, ako ne daj Bože počnemo gubiti možemo uvesti Juranovića i bit ofenzivniji. Stanišić je s Bayernom u Ligi prvaka igrao protiv PSG-a i dosta je uspješno Mbappea svladao".

Što bi za Vranješa bio dobar rezultat?

"Minimalna pobjeda bi bila dobra, ali Francuska je favorit. Da se razumijemo, navijački ću reći da se nadam, priželjkujem - pobjedu - ali Francuska je veliki favorit, iako je u dvije utakmice sve moguće. Hrvatska itekako može dobiti Francusku, proći na Final Four Lige nacija, samo neka naši odigraju kako znaju, mogu, malo i sreća da nas pomazi. Nemamo se mi koga sramiti, bojati, mi smo Hrvatska, moćna reprezentacija. Prije tri godine smo ih dobili, zašto ih ne bi dobili sad. Francuska nam je crna mačka, ali s pravom jer su stvarno moćni, ali nisu nepobjedivi. Hrvatska se pred nikim nema što skrivati, samo neka igra kako zna i može. Svim srcem i palčevima udaramo da Hrvatska napravi dobar rezultat u Splitu, a onda ako treba braniti u Parizu, poginut ćemo muški kao i uvijek dosad. Hrvatska ima moć i za to, da se obrani u Parizu, sačuva dobar rezultat iz današnjeg susreta. Da, primjerice, dobijemo danas 1-0, možemo se obraniti u Parizu", zaključio je Jurica Vranješ.

