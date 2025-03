Štimac otkrio plan kako pobijediti Francuze: 'Moramo biti svjesni jedne stvari...'

Igor Štimac gostovao je u RTL-u Danas i najavio veliki susret Vatrenih s Francuzima, a potom se osvrnuo i na aktualnu situaciju u Hajduku te objasnio kako je vidio ono o čemu cijela Hrvatska pričala zadnjih tjedan dana, verbalni sukob Gattusa i televizijskog analitičara Jeličića.

Kako parirati Francuzima?

Ovo treba biti utakmica za užitak! Imamo se za što natjecati, igramo pred svojom publikom. Treba imati u vidu o kakvom se protivniku radi, o kakvoj snazi, kvaliteti. Moramo biti svjesni da imamo veliki broj igrača opterećen žutim kartonima, Luku koji je prehlađen pa je upitno koliko će energije imati i hoće li igrati 90 minuta. Poteškoća ima ali vjerujemo u našu Hrvatsku.

Očekujete li u prvoj utakmici oprez izbornika Dalića i Deschampsa?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vjerujem da je izbornikova želja da ima aktivan rezultat za drugu utakmicu jer ćemo imati nekoliko dana rekuperaciju. Da se malo presložimo, da u drugom poluvremenu tražimo svoju šansu i prođemo ih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dembele i Mbappé su u sjajnoj formi, kako ih zaustaviti?

Moramo igrati s razumom, tribine će biti pune, publika će tražiti napadački nogomet, a to Francuzima odgovara. Ne bih nazvao to kalkulantskim pristupom nego taktički dobrom pripremom. Moramo biti svjesni kolika je snaga protivnika i napraviti sve da eliminiralo preveliki prostor za njihove igrače, a onda kad budemo imali posjed, nauditi im.

Kako biti dovoljno agresivan a ne izgubiti igrače zbog žutih kartona?

Oni koji počnu utakmicu neće smjeti misliti o tome, ova se utakmice ne može dobiti bez duela i agresije. Treba zaboraviti na žute kartone, a onda vidjeti kako eventualne igrače nadomjestiti u uzvratu.

Ima li ovaj Hajduk s Gattusom to nešto ili veće šanse dajete Rijeci i Dinamu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U nastavku su počeli razočaravati igrom, ali i rezultatom, imaju evidentan problem s igrom u gostima, samo 2 od 12 bodova, to nije šampionski niz. Rijeka djeluje uvjerljivije, Dinamo hvata zalet jer nije opterećen europskim utakmicama. Jako je teško očekivati da Hajduk može do kraja držati ritam, to mi je uistinu žao. Žalosno je i to da nakon tako loše predstave u Rijeci, događa se napad na druge, ne analizira se vlastite greške, ne priča se o sramotnoj igri, o tome kako igrači ne igraju prirodne pozicije, o neuvjerljivim zamjenama, ali upire se prstom u druge. To treba biti sramotno za sve one koji su to radili, upirali u Dinamo, HNS ili suce. Kada izgubiš 3:0 bez imalo konkretnije igre na terenu, nemaš pravu upirati prstom u druge. Dao bih im savjet, neka se pogledaju u ogledalo, neka se okrenu sebi, neka izanaliziraju svoje greške, kolike su im plaće, za koliko novaca igraju, a što pružaju na terenu. To bi im bilo puno bolje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Naša Ines Goda Forjan razgovarala je s bivšim izbornikom Igorom Štimcem