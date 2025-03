Zoran Vulić secirao utakmicu i slao pohvale: 'Ovo bi se trebalo pokazivati na akademiji'

Još se ne stišavaju dojmovi nakon jučerašnje velike pobjede Hrvatske nad Francuskom - druge u povijesti i druge zaredom. Vatreni su odigrali zaista sjajno i zasluženo slavili, ali posao još nije gotov. Naše nogometaše u nedjelju očekuje uzvratna utakmica u francuskom glavnom gradu i glasovitom Stade de Franceu. Triccolori će zasigurno biti iznimno motivirani te napasti od prve minute budući da im za prolazak treba pobjeda od tri pogotka razlike.

Za komentar jučerašnje utakmice nazvali smo Zorana Vulića. Čovjeka koji itekako dobro poznaje hrvatsku reprezentaciju za koju je skupio tri nastupa, ali i Francusku budući da je u toj zemlji proveo dvije godine igrajući za tamošnji Nantes. Zoran je utakmicu pratio iz prve ruke, uživo na Poljudu, a evo što je imao za reći nakon susreta što se tiče igre i atmosfere.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Atmosfera na Poljudu?

Super, drago mi je da je atmosfera bila dobra, da je sve bilo kako treba. Možda mi je i malo žao tog penala, ali ne smijemo biti skromni. Mislim 2:0 protiv ove Francuske je odličan rezultat iako ti on ne garantira ništa. Prema tome baš iz tog razloga mi je žao da nije bio i taj treći gol, a iako ti ni on ne bi garantirao, ali bi ti dao malo više kisika. Ja smatram da nas očekuje jedna jako teška i paklena utakmica u nedjelju u Parizu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: PROFIMEDIA

Prvo poluvrijeme odlično, u obrani i napadu. Drugo poluvrijeme, Francuzi preuzimaju inicijativu. Je li to bilo planirano, je li Dalić već na poluvremenu zatvarao utakmicu?

Mislim da prvo moramo to prvo poluvrijeme apostrofirati jer ono je bilo, ja bih rekao, skoro bez greške iako nogomet ne možeš odigrati bez greške. Fantastično prvo poluvrijeme, još jedanput žal za tim penalom, ali nema veze. Drugo poluvrijeme, znate što? Igraju Francuzi. Vi morate znati da su Francuzi svjetski prvaci da nam prirodno ne odgovaraju. Normalno je da će jedan tijek utakmice biti na njihovoj strani, on se dogodio fala Bogu bez gola, ali ništa strašno. Kad pogledamo možda one dvije šanse Dembelea i jednu Mbappéa, oni će to napraviti svakome. Napravit će i Brazilu i Argentini, Njemačkoj, Italiji… Prema tome ne možeš protiv Francuza igrati, a da ti oni ne zapucaju na gol. Mislim da smo imali jednog fantastičnog Livakovića kojeg možda malo i podcjenjujemo u datim trenutcima. Momak je za mene, iako bih ja apostrofirao cijelu momčad, jedan od ključnih ljudi jer je u prvom poluvremenu obranio dva teška udarca. Ja ne bih isticao pojedince jer je ovdje pobijedila Hrvatska, ovdje je pobijedila momčad i ovdje je pobijedilo zajedništvo i mislim da je to ono najvažnije.

Tko je po Vama igrač utakmice?

Za mene je igrač utakmice publika i za mene je možda igrač utakmice, evo ovako ću vam reći, Zlatko Dalić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Očekujemo da će izbornim Zlatko Dalić protiv Francuza koristiti uobičajenih 4-3-3 ili 4-2-3-1, dakle, s klasično postavljenom obranom kao što je igrao većinu izborničke karijere.

Možete li to malo objasniti?

Pa mislim da je taktički sveo Francusku na minimum. Minimum minimuma. Normalno da provedeš taktiku moraš imati odlične igrače i mi to imamo, ali rijetko kad smo gledali Hrvatsku baš protiv te Francuske, koja nam ne odgovara, u ovakvom svjetlu. Možda ona Bobanova, Aljošina i Prosinečkoga generacija do 1:0 dok nije Thuram zabio ta dva gola. Mislim da je Zlatko ovdje napravio zbilja… Recimo prvo poluvrijeme je baš za pokazivati na akademiji kako se treba igrati protiv, možda pod navodne znakove moćnijih fizički i bržih ekipa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako komentirate neke mlađe igrače poput Baturine, Sučića i Ivanovića koji je debitirao? Izgleda da nisu bili impresionirani.

Gledajte, mene je jedan igrač impresionirao i on se zove Baturina. Zašto me impresionirao? On je jedini iz HNL-a. Mi znamo da je HNL puno sporiji nego ostale lige, a vi u jučerašnjoj njegovoj prezentaciji imate osjećaj da on igra u Barceloni ili Real Madridu i da ima 100 utakmica za reprezentaciju. Mislim, momak, za mene dijete je odigrao stvarno jednu fantastičnu utakmicu i ja mu čestitam zbilja ovim putem jer je pokazao da u Hrvatskoj još uvijek ima talenata, ima dragulja i na njih treba računati. Mislim da igrati protiv igrača Real Madrida, a da ti ne primijetiš da on igra (nećemo ni podcijenit Dinamo) da igra u Dinamu… Svaka čast momak.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kako najavljujete uzvrat u nedjelju?

Kako igrati? Moramo igrati k'o da je 0:0. Ovo je jedna sasvim druga, sasvim drugačija utakmica, sasvim drugačiji ambijent. Mislim da ukoliko odigramo onako kako smo odigrali u prvom poluvremenu, da imamo šanse. Imamo šanse, ako mi napravimo ambijent igre što se tiče terena onakav kakav nama odgovara da mi imamo loptu u nogama da tražimo dubinu da tražimo bokove mislim da imamo šanse, ali obrana mora odigrati fantastično, golman mora biti na nivou na kojem je bio u Splitu. Bit će jedna teška utakmica, ali smatram da imamo i iskustvo i kvalitetu, možda nam fali malo brzine, ali da možemo ovaj rezultat i sačuvati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivan Perišić napokon je zabio na Poljudu…

Puno je tih negativnosti i meni to nije drago. To je igrač hrvatske reprezentacije i moramo uvijek stati iza njega kao što moramo stati i iza Marka Livaje. Za mene je svaki igrač Hrvatske reprezentacije institucija u tom trenutku u kojem igra ili trenira za hrvatsku reprezentaciju. Ivan je još, po ne znam koji put, dokazao kakav je igrač, ali mislim da se on nema ni kome dokazivati. On je jednostavno… Ja ga poznajem iz mladih dana, znam kakav je profesionalac i kakav je radnik i mislim da mu se to sve vraća. Oni koju su sumnjali, mislim da su donijeli krivu odluku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Franjo Ivanović oduševljen: 'Jučer sjedim u busu i ne vjerujem tko je oko mene, Luka, Kova...'