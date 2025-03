Modrić protiv Francuske pokazao nove dimenzije svoje igre: Kako nakon 20 godina i dalje iznenađuje?

Luka Modrić u velikoj pobjedi protiv Francuske ponovno je pokazao zašto je pravi motor i vođa ove momčadi te bez sumnje najveći hrvatski nogometaš svih vremena. Pogotke su zabijali Budimir i Perišić. Livaković je zaustavljao sve opasne pokušaje Mbappea i družine, Šutalo je odigrao gotovo perfektnu utakmicu osim jednog propusta, Perišić je i asistirao za pogodak, ali Luka Modrić iz sjene ponovno je istaknuo kandidaturu za igrača utakmice i to dominiravši u potpuno neočekivanom djelu igre.

Svi znamo da je Luka vrhunski vezni igrač i svi znamo njegove karakteristike. On je čuvar lopte, kontrolor utakmice, on diktira tempo on nosi loptu prema naprijed on nalazi suigrače u najboljim pozicijama. Ima nevjerojatan osjećaj za igru te je svojim kretanjima, driblinzima i dodavanjima kadar pokretati napade svoje momčadi, a u slučaju povoljnog rezultata usporit će utakmicu, čuvati posjed i onemogućiti napade protivnika jednostavno ne davši mu da dođe do lopte. Jučer nismo vidjeli previše od toga, ali vidjeli smo jedan drugi aspekt njegove igre i pokazao nam je da nas i s 39 godina. nakon gotovo 20 igranja nogometa na najvišoj razini i dalje može iznenaditi.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Luka je bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu, dobio je ocjenu 7,2.

Luka Modrić jučer je odigrao gotovo savršenu obrambenu utakmicu. Na trenutke je izgledao poput njegovog nekadašnjeg partnera iz veznog reda Reala, Casemira, zbog načina na koji je razbijao Francuske napade i onemogućavao im da budu opasni kroz sredinu hrvatske obrane. Njegove brojke to i pokazuju, Luka je osvojio šest od 12 duela po čemu je bio treći igrač utakmice, šest je puta vraćao loptu u hrvatski i u toj kategoriji bio četvrti najbolji na terenu, ali zato je bio prvi po uspješnosti driblinga (2/3) te još impresivnije - presjekao je najviše dodavanja na utakmici, njih pet.

POGLEDAJTE VIDEO: Štimac otkrio plan kako pobijediti Francuze: 'Moramo biti svjesni jedne stvari...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa