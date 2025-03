Urnebesni komentari hajdukovaca na društvenim mrežama, a Perišiću se naklonio i Romano

Hrvatska je na poluvremenu vodila 2:0 protiv Francuske na utakmici četvrtfinala Lige nacija na Poljudu. Nakon što je Ante Budimir pogodio za 1:0, pred kraj prvog dijela, majstorski je gol zabio Ivan Perišić za erupciju na Poljudu koji ga je izviždao na početku utakmice.

Puno je reakcija izazvao gol Perišića i na društvenim mrežama, a neki komentari su stvarno urnebesni. Tako jedan korisnik, navijač Hajduka, kažena X-u: "Meni je i dalje 1-0". Drugi navijač aludirajući na to da je Perišić 'utišao' kritičare s Poljuda kaže: "Još nek Filip Zubčić osvoji kristalni globus i to je to. Pop*šo nas je 'ko je stigao". Zubčić je deklarirani navijač Dinama i često su prilično ružne komentare prema njemu imali navijači Hajduka. Jedan poznatiji korisnik X-a, inače navijač Dinama kaže: "Kako igra mali Perišić, valjda će se jednog dana vratiti u HNL".

Perišić je oduševio i cijeli svijet pa je i poznati insajder Fabrizio Romano napisao: "Ivan Perišić pogotkom i asistencijom večeras za hrvatsku reprezentaciju… Lud učinak još jednom za 36-godišnjeg krilnog napadača jer je igrač PSV Eindhovena dosegao 21 gol + asistenciju za klub i reprezentaciju ove sezone".

Ivan je izašao iz igre u 70. minuti, a Poljud je ustao na noge i pljeskom ispratio Perišića.

