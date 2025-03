Petar Sučić objasnio što je ključ u Parizu: 'Ako ovo izdržimo, idemo u polufinale...'

Jutro nakon velike pobjede nad Francuskom, u hodnicima Poljuda osvanuo je i Petar Sučić. S osmijehom na licu, zadovoljan trijumfom, ali i dalje prizeman i svjestan onoga što ih tek čeka.

"Bilo je predivno probuditi se jutros. Nismo im ništa dozvolili jer imamo i mi velike zvijezde u ekipi, odigrali smo kao tim. Oni te mogu ugroziti iako odigraš perfektno. U Parizu moramo biti kompaktni, izdržati prvi nalet. Trebaju mi minute, sretan sam što sam mogao pomoći ekipi. Ovo je najveća utakmica za reprezentaciju koju sam odigrao", rekao je Sučić pa nastavio.

"Ništa još nije gotovo, ovo je bilo tek prvo poluvrijeme. Odigrali smo veliku partiju, uz puni Poljud bilo je divno igrati, ali sada moramo biti pametni, odmoriti se, pripremiti i dati sve od sebe kako bismo osigurali nastup na Final Fouru", objasnio je dinamov veznjak.

"Ne bih se istrčavao… Moramo ostati stabilni, ponizni, pružiti zajedništvo koje nas krasi. Zato i izgledamo kao prava momčad, jer ginemo jedni za druge, doista smo obitelj. A to je osnovna stvar. Uzvrat će sigurno biti vruć, oni će krenuti otpočetka po stizanje minusa, no siguran sam da će nas izbornik i stožer dobro pripremiti, da ćemo izdržati početne nalete a onda uz sve ove nabrojane postavke možemo parirati a i približiti se prolasku. Samo zajedno i kao obitelj možemo proći na Final Four", zaključio je Petar Sučić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Što je Petar Sučić rekao našoj Ines Godi Forjan

Tekst se nastavlja ispod oglasa