Štimac u RTL-u Danas opet 'bocnuo' Hajduk: 'Dao bih im savjet, neka se pogledaju u ogledalo...'

Igor Štimac gostovao je u RTL-u Danas i najavio veliki susret Vatrenih s Francuzima, ali ono što je također izazvalo veliku reakciju je i spominjanje Hajduka i njegove ovosezonske HNL situacije, a objasnio je kako vidio ono o čemu cijela Hrvatska pričala zadnjih tjedan dana, verbalni sukob Gattusa i televizijskog analitičara Jeličića.

'Ima li ovaj Hajduk s Gattusom to nešto ili veće šanse dajete Rijeci i Dinamu?', pitala ga je naša Ines Goda Forjan.

"U nastavku su počeli razočaravati igrom, ali i rezultatom, imaju evidentan problem s igrom u gostima, samo 2 od 12 bodova, to nije šampionski niz. Rijeka djeluje uvjerljivije, Dinamo hvata zalet jer nije opterećen europskim utakmicama. Jako je teško očekivati da Hajduk može do kraja držati ritam, to mi je uistinu žao. Žalosno je i to da nakon tako loše predstave u Rijeci, događa se napad na druge, ne analizira se vlastite greške, ne priča se o sramotnoj igri, o tome kako igrači ne igraju prirodne pozicije, o neuvjerljivim zamjenama, ali upire se prstom u druge. To treba biti sramotno za sve one koji su to radili, upirali u Dinamo, HNS ili suce', rekao je pa nastavio:

'Kada izgubiš 3:0 bez imalo konkretnije igre na terenu, nemaš pravu upirati prstom u druge. Dao bih im savjet, neka se pogledaju u ogledalo, neka se okrenu sebi, neka izanaliziraju svoje greške, kolike su im plaće, za koliko novaca igraju, a što pružaju na terenu. To bi im bilo puno bolje", zaključio je Štimac.

POGLEDAJTE VIDEO: Na 4:51 se osvrnuo na Hajduk

