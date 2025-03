Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom bitna je utakmica u četvrtfinalu Lige nacija. Prvi sraz protiv jakih Francuza na rasporedu je u četvrtak na Poljudu od 20.45.

Utakmice hrvatske reprezentacije u Ligi nacija gledajte na platformi Voyo na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili

Kako parirati brzini Francuza, treba li izbornik Zlatko Dalić gomilati veznjake kako bi osigurali protok lopte, imali loptu u svojim nogama, izborili višak i na taj način parirali Francuzima. Je li bolje igrati s Martinom Baturinom kao veznjakom ili nogometašem na lijevom krilu, što misli o vjerojatnoj formaciji Hrvatske protiv Francuske 4-3-3 koju Dalić koristi veći dio svog mandata na klupi Hrvatske, što će biti ključno za dobar rezultat, kako zaustaviti Mbappea i treba li Dalić primijeniti Simeoneov recept? Na ta i ostala pitanja odgovarao nam je Igor Pamić, bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, danas trener Karlovca.

"Hrvatska je nogometna velesila, tako rezultati pokazuju, imali smo slab momenat na EP-u prošlog ljeta i normalno da treba na taj način razmišljati, da smo velesila, da se možemo 'potući' sa svakom reprezentacijom na svijetu. Volim to što je izbornik Zlatko Dalić skroman, a svjestan kvalitete svojih igrača. Francuska je dosadna, natjecateljski su fantastični, ali su reprezentacija koja ne umire u ljepoti, ali dosta uspavljuje suparnika i onda ubada preko ekstra igrača, pogotovo u veznom redu i u samoj špici. Očekujem dobru utakmicu i da jednostavno budemo na razini jer je suparnik sam po sebi jak, zvučan, atmosfera će biti sjajna, Poljud je rasprodan, sve nekako vodi ka tome da ćemo uživati", rekao je za Net.hr Igor Pamić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Simeoneov recept protiv Reala u drugoj utakmici putokaz i recept Daliću za Mbappea?

"U svakom slučaju bi trebalo pokušati suparniku uzeti posjed što je više moguće, pokušati spriječiti što više da lopta dolazi do Mbappea, da bude odsječen što je više moguće, sa skraćivanjem prostora, iako kad je Mbappe u pitanju, to je teško. Dovoljan je jedan trenutak da ti on pobjegne i zabije. Možeš sjajno na njemu igrati, braniti 90 minuta i jedna sekunda i zabije ti gol. Isto tako, kad igraš protiv takvih igrača kao što Francuska ima, 90 minuta nisu običnih 90 minuta nego malo dužih, u svakom momentu može bljesnuti. U svakom slučaju, Hrvatska se ne smije previše otvoriti, a na postavljenu obranu je teško reagirati bilo kojem napadaču pa i Mbappeu koji ima fantastične reakcije i sjajno koristi prostor. Što se tog dijela tiče moramo pogotovo biti oprezni i ne ostavljati prostora jer znamo da je njega skoro nemoguće zaustaviti ako dođe prava lopta na širokom prostoru. On ima sve da ti napravi probleme".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li formacija 4-3-3 idealna za Francusku?

"Vidjet ćemo, sačekajmo, ta formacija 4-3-3 je samo po nekoj individualnoj kvaliteti igrača i njihove pozicione igre, međutim to sve pretvara u sto različitih sustava za vrijeme utakmice tijekom svakog napada. Hrvatskoj je bitno da u svakom trenutku znamo na koji način naštetiti Francuzima, da budemo prilagodljivi, a istovremeno ne ostaviti prostora, tu je ključ?"

Znači, ključ protiv Francuske je prilagodljivost i dosljednost svom stilu igre?

"Da, moramo biti oprezni, moramo biti dosljedni sami sebi da smo ipak reprezentacija koja će u određenom trenutku uzeti posjed i dominirati, bez obzira što igramo protiv takve klase, a osiguravati pozadinu s dosta igrača koji mogu gurnuti loptu. Tu moramo biti agresivni, blizu igraču, brzi prekid u određenom momentu, u svakom slučaju po meni je to dobra odluka bude li tako. Da budemo što opasniji, jer Hrvatska zna odigrati odlično, ali nama je potreban posjed, živimo od posjeda, tehnički vrlo dobre igrače imamo, opasni smo tako da ne treba bježati od svog stila, bez obzira što je s druge strane Francuska."

Treba li Dalić nagomilati vezne igrače protiv Francuske?

"To je na Daliću, ne bi ulazio u to. Kao što sam rekao, mi živimo od posjeda i on nam je protiv Francuske potreban".

Martin Baturina u vezi ili na lijevom krilu?

"Prepustimo i to izborniku, on će analizirati Francusku, odlučiti što je bolje, imati takvog igrača na strani pa da ulazi unutra i imaš viška igrača u sredini, jednog takvog ekstra dečka i majstora kao što je Martin Baturina već koji može odgovoriti u svakoj utakmici na postavljene zadatke. On je mlad, ali ima dovoljno iskustva i velikih utakmica, a vidjeli smo da se on osjeća dobro pored majstora kao što su Modrić i ostali naši dečki i reprezentativci, da ih sad ne nabrajamo. Ne treba sumnjati da će Dalić odabrati način igre za igrače, ali i pravi način igre da budemo pravi na toj utakmici. Opet ponavljam, Francuska je dosadna, usporena, u određenom momentu jednostavno te umrtvi, a onda sijevne. To je ekstra kvaliteta Francuza s kojom oni imaju ekstra rezultate već puno godina i ne mijenjaju ni izbornika, ni stil, a ni ekstra kvalitetu individualno i ta njihova dosadnost koju prezentiraju jednostavno uspavljuje suparnika i tu se ne smije dozvoliti. Zato mislim dobro da uđemo u neki svoj ritam, jer ako uđemo u ritam Francuza teško ih je kontrolirati. Ja vjerujem u dobar rezultat".

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić objasnio situaciju o povratku Livaje: 'Sa svoje strane sam napravio sve...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa