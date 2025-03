Sukob Gennara Gattusa i Joška Jeličića na MaXSportu nakon Jadranskog derbija Rijeke i Hajduka (3-0 za Rijeku) i dalje je jedna od glavnih sportskih tema u Hrvatskoj koja je odjeknula i u nekim poznatim europskim medijima. Više o tome čitajte - OVDJE.

Igor Pamić, bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, danas trener Karlovca, igrao je s Joškom Jeličićem u Dinamu. Okrenuli smo broj Igora Pamića kako bi nam najavio utakmicu Hrvatske i Francuske u četvrtak na Poljudu od 20.45 u četvrtfinalu Lige nacija, ali prokomentirao skandal u prijenosu UŽIVO i

"Ja imam svoje neko mišljenje, znači pokušavam nekako razumijeti donekle Gattusa koji je normalno nakon što je njegova momčad izgubila 3-0 bio nervozan, razumljivo da je bio. Vjerojatno čovjek prati, vjerojatno mu prenose i prevode što Jeličić govori, što mediji prenose kad Jeličić nešto govori, kad komentira, kad daje neki svoj sud o nečem svojim komentarima. Ja sam s Jelom igrao, znam kakav je čovjek, znam da je direktan, otvoren, međutim nekad to možda nije dobro, budući da ipak nikad nije sjeo na trenersku klupu i da ipak ne zna problematiku iza ovog kuta, da je puno lakše komentirati nego tamo sjediti, a opet niti Gattuso nije bio baš smiren. Možda su obojica mogli na isti način raspraviti bez kamera već kad su bili u blizini ali dobro, to je sastavni dio nogometa", govori nam Igor Pamić i nastavlja:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"To je sve dio nogometnog folklora, na kraju krajeva vidite da se priča i piše o tome, to je to."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nisu oni htjeli da se baš o tome priča i piše...

"Nisu htjeli, ali to je to, to je nogomet, to je emocija, reakcija, to ljude zanima. Zašto vi i ja pričamo o nogometu, SuperSport HNL-u, Dinamu, Hajduku, Rijeci, o događanjima, pa na kraju krajeva i o ovom?! Bez emocije, bez adrenalina nema nogometa. Nogomet je strast, reakcija u određenom momentu, baš zato je i nogomet toliko zanimljiv, popularan, bitan, pa nije bez veze nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu. Zamislite da je u nogometu svaki dan, svaka reakcija, svaka utakmica, svaka izjava - ista. Bilo bi bez veze, nogomet onda ne bi bio tako zanimljiv i privlačan ljudima, poseban, ne bi bio takav biznis, toliko novaca se ne bi vrtilo oko nogometa. Bez adrenalina nema reakcije, nervoza postoji jer je nešto bitno, jer je emocija prisutna, da ljudi dragi, upravo to je nogomet. U određenom trenutku nekad postupiš dobro, nekad možda nije dobro pa ti bude žao, ali teško je kontrolirati emociju, nemoguće."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Popularni Div iz Žminja za Jeličića je rekao kako je Jeličić dobar tip, frajer...

"Takav je, kakav je, ja s trenerske strane bi volio da ponekad bude malo suzdržaniji, ali OK, to je njegov način, nastup, zato radi taj posao koji radi na TV-u, to je njegov stil, ljudi imaju pravo gledati ili ne gledati, ali opet ponavljam - budući da nikad nije sjeo na klupu niti radio trenerski posao koji ga ne zanima, kako je sam izjavio, možda nekad nije baš tako kao što je sjediti pred televizorom ili na stadionu gledati utakmicu i onda pričati, ulaziti u meritum stvari, a da ne poznaješ stvarno stanje stvari. Ponekad je Jela preotvoren, ponekad malo u komentiranju zna pretjerati, ali opet ponavljam - to je njegovo pravo, a pravo trenera je da to ne prihvatili ili prihvati i da će reagirati na način na koji reagira. Gattuso je reagirao na ovaj način, siguran sam da je Hajduk, kojim slučajem, dobio Rijeku, da bi ta reakcija bila puno blaža", zaključio je Igor Pamić.

POGLEDAJTE VIDEO: Ines Goda Forjan javila se s prvim informacijama iz stožera reprezentacije: Evo što muči Dalića

Tekst se nastavlja ispod oglasa