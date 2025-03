Gattusova svađa odjeknula nogometnim svijetom, ovakvo što se ne pamti

Sukob Gennara Gattusa i Joška Jeličića odjeknuo je u nekim od relevantnih europskih medija. Španjolska Marca piše kako je verbalni sukob Joška Jeličića i Gennara Gattusa na MAXSport televiziji bio spektakularan i kako se Gattuso pred kamere pojavio vidno nervozan nakon poraza njegovog Hajduka od Rijeke 3-0.

'Ne želim s tobom razgovarati'

"S tobom neću razgovarati jer previše pričaš i malo poštuješ ljude. Savršeno dobro poznaješ situaciju, uvijek govoriš jako loše, a ja te zbog toga ne poštujem", započeo je Gattuso govoreći na engleskom Jeličiću, nekadašnjem reprezentativcu Hrvatske.

"Jako loše igraš", odgovorio je Jeličić treneru Hajduka Gattusu na španjolskom i dodatno raspalio Talijana koji je prijeteći podigao prst na hrvatskog komentatora. Gattuso je odgovorio na španjolskom... upirući prstom: "Morate imati poštovanja prema ljudima."

'Moj stil je ovakav način razgovora'

"Ne rukom", zaustavio ga je Jeličić.

"To je moj stil... I sad ti ovdje pričaš o nogometu. Oči u oči", izazivao ga je Talijan.

"U redu. Tu sam", odgovorio je bivši igrač Seville Gattusu.

"Ne želim razgovarati s tobom... Ako si ti stalno na ovom mjestu kao sukomentator, nikad više neću razgovarati s televizijom. Ti si loša osoba", ljutito je Gattuso rekao Jeličiću.

'Ti si stranac i moraš svakoga ovdje poštovati'

"Ti si stranac i moraš svakoga ovdje poštovati... Došao si iz Italije i moraš ih poštovati", rekao mu je Jeličić, iznerviran njegovim stavom.

Gazzetta dello Sporttakođer piše o sukobu Gattusa i Jeličića:

"Gennaro Gattuso, trener splitskog Hajduka, opet je postao viralan. Sada je to zbog senzacionalne svađe s televizijskim komentatorom nakon što je njegova momčad izgubila 3-0. Legenda Milana počela je svađu na engleskom, a onda se šaltala na talijanski i španjolski", piše Gazzetta i navodi kako je Hajdukov trener dokazao da je poliglot:

'You speak too much. Respect for the people'

"You speak too much. Respect for the people. You play football, you know the situation. You speak very bad. (engleski) Yo sto ablando. (španjolski) You have to bring respect to people. (engleski) I don't want to ablar con tigo. (španjolski) Because you're a bad person. (engleski)"

Gattuso je na pressici pričao o svojoj reakciji:

"Mislim da Jeličić nema poštovanja prema meni ni prema igračima. Stalno iznosi neke stvari u javnost. Lako je pričati u medijima kad nikoga nema, lako je pričati iza leđa. Najviše me nervira što je on bio profesionalni igrač i zna što se sve događa u ovom sportu. Kad meni netko govori da sam stranac, to me jako vrijeđa. Što to znači? Da nisam igrao nogomet? Da ja ne pripadam ovdje? Neka mi kaže stvari u lice, kao vi ovdje. Recite mi da Hajduk igra loše ovdje, na presici. On šest-sedam mjeseci svojim sarkastičnim komentarima uništava moje igrače. Oni tu najviše pate. Ponaša se kao da je osvojio Ligu prvaka i Svjetsko prvenstvo i da je najveći trener", rekao je talijanski trener na konferenciji za medije.

