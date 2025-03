Predsjednik Hajduka u intervjuu za klupsku televiziju prozvao novinare i Dinamo

Hajduk je u nedjelju izgubio u Jadranskom derbiju u utakmici koja je izazvala puno kontroverzi. Ivan Rakitić u medijskom je istupu nakon utakmice neizravno okrivio sudce i izazvao brojne reakcije javnosti. Nakon svih peripetija, intervju za klupsku televiziju dao je predsjednik Hajduka, Ivan Bilić.

"Moram osuditi sramotne napise urednika sporta Večernjeg listaKarla Ledinskog koji je pisao o našem igraču Ivanu Rakitiću nakon utakmice na Rujevici”, rekao je Bilić. “Isto tako, osuđujem i reakciju dijela javnosti koja ga je napala zbog onoga što je rekao nakon same utakmice. Ivan je reagirao dosta iskreno i on je stao u obranu naše momčadi, rekao je neke stvari kako ih on i momčad vidi i klub stoji iza toga što je on rekao", oštar je bio Bilić pa nastavio: "Ivan Rakitić je nogometaš koji je podigao razinu kvalitete u HNL-u. On je najtrofejniji nogometaš HNL-a, on je reprezentativac s više od 10 godina u nogometnoj reprezentaciji, osvojio je sve na klupskoj razini i pritom je iznimno pozitivna osoba. Ovim putem postavljam pitanje HND-u i sportskim novinarima zašto niste stali u obranu njega. Nažalost, tu njegovu iskrenu reakciju iskoristio je dio zagrebačkih novinara koji već neko vrijeme guraju suludi narativ da je Hajduk zaštićen od strane sudačke organizacije".

Dinamo usporedio s Mamićevim danima

Bilić se dotaknuo prilično osuđivački i Dinama. “Ovakvog medijskog pritiska ne bi se posramio ni najpoznatiji bjegunac od hrvatskog pravosuđa, a sada sličnu takvu retoriku koristi takozvani navijački Dinamo. Sramotno je što se u strahu od neuspjeha jedan klub koristi takvim metodama, a još je sramotnije što neki od novinara koji prate Dinamo nasjedaju na tu tezu. To je opasno za hrvatski nogomet, za navijače, suce i sve nogometne djelatnike. Baš zbog toga Hajduk dosad nije komentirao suđenje, nije javno istupao, komentirao reakcije drugih klubova kako bi zaštitio prvu momčad i fokusirao se na rezultat. Istovremeno je dio hajdučke javnosti to percipirao kao šutnju, neki strah, ali mi jednostavno nismo htjeli potpaljivati već zapaljivu atmosferu i biti dio prljave igre. Cijelo ovo vrijeme suđenje i sudačke odluke su pod velikim povećalom i pritiskom javnosti, tome na negativan način doprinose tumačenja Sudačke komisije koja izgleda da postoji samo pod nekakvom krinkom uvođenja čistoće u hrvatski nogomet. Do kraja prvenstva ostalo je još 10 kola, naš fokus i cilj su još uvijek isti. Kako je rekao naš Ivan Rakitić, zajedno smo u ovome do kraja", zaključio je predsjednik splitskog kluba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ines Goda Forjan javila se s prvim informacijama iz stožera reprezentacije: Evo što muči Dalića

Tekst se nastavlja ispod oglasa