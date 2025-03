Dalić i Ćorluka zabrinutih lica vodili trening: Situacija je izgledala dosta ozbiljno

Ivušić je jedini golman koji je branio u klubu, ni Livaković ni Kotarski nisu i to iznimno brine izbornika

Dalić je i već ranije rekao kako ga brine pozicija vratara. "Prvi put imamo problem s vratarima. Livaković nije branio neko vrijeme, Kotarski ne brani, jedino Ivušić brani. Ni Labrović ne brani. U stožeru je puno vratara pa će oni bolje od mene znati kako reagirati. Vidjet ćemo danas. Naravno da imam podršku i vjeru u Livakovića, jučer je branio. Nije idealno da ne brane, za vratare je to problem", rekao je Dalić u ponedjeljak na konferenciji za novinare.

On i njegov pomoćnik Vedran Ćorluka kao da su bili u nekom svom svijetu, zabrinuto su vodili trening, ozbiljni.

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u utorak u Splitu drugi trening uoči dvije utakmice protiv Francuske u četvrtfinalu Lige nacija. "Vatreni" su trenirali na pomoćnom terenu na Poljudu, a izbornik Zlatko Dalić je ovaj puta na raspolaganju imao sve igrače. Pridružili su se oni koji su jučer odradili regeneraciju. Dalić je naglasak stavio na mentalnu pripremu i svoje izabranike podsjetio na sve velike rezultate koje su ostvarili od one večeri na Stade de Franceu do danas. Međutim, izbornik je na drugom treningu izgledao poprilično zabrinuto, kao i njegov pomoćnik Vedran Ćorluka. Njih dvojica kao da su bili u nekom svom svijetu mozgali što i kako napraviti protiv itekako moćnih Francuza, no Dalić je već više puta pokazao da zna voditi Hrvatsku reprezentaciju i da je svaka prepreka moguća za prijeći.