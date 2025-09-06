Policija upala na car meet u Dubravi, pazite što su sve zatekli: Na izvanredni tehnički poslali 20 auta

Zagrebački policajci u noći na subotu upali su na "Car meet" koji se održavao na parkiralištu u zoni tržnice na području Dubrave te su proveli nadzor vozila i vozača koji su se tamo okupili.

Ukupno su proveli nadzor nad 114 osobnih automobila te su njih 20 uputili na izvanredni tehnički pregled.

Utvrđeno 99 prekršaja

Policija je utvrdila ukupno 99 prekršaja:

38 prekršaja prekoračenja brzine,

21 prekršaj zbog tehničke neispravnosti vozila,

16 prekršaja zbog vožnje pod utjecajem alkohola,

14 prekršaja korištenja mobitela tijekom vožnje i

osam prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa

U priopćenju policija ističe da je njihova prisutnost "osigurala sprječavanje mogućih protupravnih ponašanja kao i ponašanja koja bi uznemirila građane ili za posljedicu imalo narušavanje njihovog mira".

"Navedenom aktivnošću prometne policije Policijske uprave zagrebačke nadziran je, u ovom slučaju, istočni dio grada te će se i dalje na području cijeloga grada nastaviti nadziranje mjesta okupljanja kao i sve one lokacije koje su pogodne za ovakve susrete ljubitelja vozila i vozača", navela je policija u priopćenju.

"Cilj aktivnosti je preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa te podizanje prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira s obzirom na to da nerijetko buka na takvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana", dodaje policija.

