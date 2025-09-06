Dvojac napao Dodikovog kritičara, poprskali ga suzavcem pa oborili: Nadzorne kamere sve snimile

Zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine Branislava Borenovića u petak navečer fizički su napala dvojica maskiranih muškaraca a prve reakcije na taj čin ukazuju na vjerojatni politički motiv tog napada.

Na snimkama s nadzornih kamera koje je objavio sam Borenović vidi se kako mu nakon što je parkirao automobil pred zgradom u kojoj stanuje pritrčavaju dvojica muškaraca s kapuljačama, prskaju ga suzavcem i potom obaraju na zemlju te bježe.

Снимак који говори више од ријечи…. pic.twitter.com/sVjUcH8wxk — Branislav Borenović (@BBorenovic) September 5, 2025

U objavi na društvenoj mreži X naveo je da su tijekom napada nešto promrmljali prije nego što su pobjegli. Borenović je nakon toga pozvao policiju a zahvalio se i njima i liječnicima na brzoj reakciji.

Na napad je reagirao Draško Stanivuković, predsjednik oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) čiji je Borenović član.

"Vjerujem da će se ovaj slučaj rasvijetliti u najkraćem roku, te da će napadači biti pronađeni i procesuirani", napisao je Stanivuković koji se suzdržao od ocjena o mogućim motivima napadača.

Upozorenje za rastuće netrpeljivosti i nasilja

No zato su reagirali iz SDP-a BiH i Naše stranke (NS), članica vladajuće koalicije na državnoj razini.

"Ako se pokaže da iza ovog napada stoje političke strukture posrnulog režima to će predstavljati dodatni alarm za konkretnu akciju", upozorili su iz SDP-a dok u NS ne dvoje kako iza ovakvog napada stoji podgrijavanje političkih tenzija, govor mržnje i kontinuirano ciljanje oporbenih političara od strane režima Milorada Dodika i njemu bliskih struktura.

"To je upozoravajući signal da živimo u atmosferi rastuće političke netrpeljivosti i nasilja koje u Republici Srpskoj postaje normalizirano ako se sjetimo i napada na Nebojšu Vukanovića", stoji u reagiranju.

Kao i Borenović, Vukanović koji je zastupnik u parlamentu RS žestoki je kritičar vlasti koju kontrolira Dodik a njemu je pred obiteljskom kućom u Trebinju u ožujku zapaljen automobil. Počinitelj je također snimljen nadzornim kamerama, no policija ga do danas nije identificirala.

