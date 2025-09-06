TRAGEDIJA U SISKU /

Radnik pao sa skele i preminuo: Policija utvrđuje okolnosti nesreće

Foto: Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell

Nesreća se dogodila oko 15.30 sati u Ulici Jurja Križanića, gdje su se izvodili radovi na fasadi zgrade. Radnik je za sada na neutvrđen način pao s visine od oko 14 metara

6.9.2025.
12:50
Hina
Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell
Padom sa skele na gradilištu u Sisku, život je u petak poslijepodne izgubio 48-godišnji radnik iz Bosne i Hercegovine, izvijestila je u subotu Policijska uprava sisačko-moslovačka.

Nesreća se dogodila oko 15.30 sati u Ulici Jurja Križanića, gdje su se izvodili radovi na fasadi zgrade. Radnik je za sada na neutvrđen način pao s visine od oko 14 metara.

U očevidu, kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica u Sisku, sudjelovali su policijski službenici i inspektor zaštite na radu Državnog inspektorata.

Tijelo preminulog radnika prevezeno je u sisačku Opću bolnicu, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

Policija je najavila daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja okolnosti nesreće.

TRAGEDIJA U SISKU /
