DRAMA U BRSEČINAMA /

Ovo ledi krv u žilama! Auto sletio s litice iznad kafića punog ljudi, malo je nedostajalo do tragedije

Foto: Dubrovački Dnevnik

Sada prijeti opasnost da padne na obližnji kafić, koji su gosti već napustili.

6.9.2025.
15:32
danas.hr
Dubrovački Dnevnik
Danas, nešto prije podne, auto je sletio s litice u Brsečinama. U nesreći nitko nije ozlijeđen nego se vozilo samo pokrenulo i sletjelo, piše Dubrovački dnevnik.

Ovo ledi krv u žilama! Auto sletio s litice iznad kafića punog ljudi, malo je nedostajalo do tragedije
Prijetila je i opasnost da padne na obližnji kafić, koji su gosti na svu sreću već napustili.

Vatrogasci su na terenu i nastoje spriječiti veću materijalnu štetu.

Crna KronikaSletio S CesteSletio S LiticeDubrovnik
