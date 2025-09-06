Ovo ledi krv u žilama! Auto sletio s litice iznad kafića punog ljudi, malo je nedostajalo do tragedije

Danas, nešto prije podne, auto je sletio s litice u Brsečinama. U nesreći nitko nije ozlijeđen nego se vozilo samo pokrenulo i sletjelo, piše Dubrovački dnevnik.

Foto: Dubrovački Dnevnik

Prijetila je i opasnost da padne na obližnji kafić, koji su gosti na svu sreću već napustili.

Vatrogasci su na terenu i nastoje spriječiti veću materijalnu štetu.

