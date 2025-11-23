Savršeni nedjeljni ručak gotov u tren i priča o prženom kikirikiju koji su sijali da naraste

Pieck je moguće kralj nedjeljnih ručkova, dovoljna je sol i pećnica u koju se gurne, sa strane je dovoljna i salata i gladni se osjećaju već kao na kraljevskoj gozbi.

Na osnovu idu razne varijante, od začina, priloga, ali i načina pripreme gdje možda kraljevsku titulu ima picek pod pekom o kojem smo i ranije u našem nedjeljnom prilogu "Iz Grgić kuhinje" već pisali.

Ako vas ove nedjelje snijeg zove da budete više vani nego unutra, prof. Ivo Grgić donosi ideju za brz i jednostavan ručak s piletinom (ili picekom):

Teško dokučiva je razdjelnica između stvarne žurbe i pomodarstva da budemo dio onih koji se pa skoro susreću sami sa sobom.

Smiješno, zar ne, jer bi to, logično, bilo stajanje na mjestu. A sve je u životu tako jednostavno, pitanje je hrabrosti ili jednostavnosti odabira.

Želimo li imati jedan ili tri televizora, jednu ili četiri nekretnine, biti u braku ili živjeti sam, raditi u poduzeću A ili poduzeću B ili uopće ne raditi.

I tako bi mogli u nedogled o slobodi odabira, ali mi smo strašljivci i ne želimo ništa mijenjati te nastavljamo papagajski ponavljati da "ovako više ne ide".

Nedavno smo nabavili i sedmi ledohladnjak, skoro cijelu hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju možemo pospremiti i ufati se u Božju providnost da nam ne crkne lefutrika. I to bi preživjeli jer bi imali vode, buran – po Jošavski, koji je izdašan, a ne bi se ni smrzli jer imamo zidanu furinu-kamin, na drva.

Što za ručak?

I neki dan, kada smo svoje stolovanje prenijeli na Šalatu, pita gospodarica što ćemo za ručak.

Istine radi, to često čini i prihvaća moje želje. To i nije teško jer sam u mladosti bio željan svega te što god pripremi, meni odgovara.

A ako spomenem piceka, onda i ona rado prihvati moju sugestiju jer je njoj picek sveta živina. Koliko sam samo bio sretan kada se pojavila ptičja gripa i bio tužan što je brzo nestala, jer sam ih morao i dalje tamaniti pripremljenih na sto načina.

Foto: Privani Album

Foto: Privani Album

Gornja prispodoba me vrati u Jošavu kod pokojne babe Anđe podsjećajući me na novotarije koje su se koncem šezdesetih pojavile.

Veliki šok sam doživio u susretu s bananom, mekani dio sam brzo pojeo ali onu dugu, polužutu tvrdu koru sam žuljao cijelo popodne.

Hrana koja 'izvaljuje' zube

Jedino dobro od toga je da se rasklimani zub sam izvrnuo, nismo se morali mučiti s koncem, vezanjem, potezanjem. A tek kako je nastradao Josa Šimića, koji je dobio šaku kikirikija, a jadan tada krezub, je zaključio da mu najlakše ide ako ih guta. Kao pazinski puran kuruzu, jer Josu nisu upozorili da se zrno iz lupine mora izvaditi.

Jedino dobra i lako prihvatljiva nova namirnica je bila pirmič ili po ispravno riža.

Kojim putevima se pojavila u Bosni, nisam istraživao. Ali sam poslije čuo za rižina polja kod Slavonskog Broda iz ranih 50-ih godina prošlog stoljeća, ali i pokušaje sadnje kikirikija gdje se pogriješilo samo u tome da se sijalo prženo zrno koje nikada nije niklo.

Možda bi ove ideje dobro došle i sadašnjem čelništvu Ministarstva poljoprivrede, jer ideja nikada dosta.

Pile s rižom i satarašem

Vratimo se na današnji objed i o nutritivnoj vrijednosti ponuđenog ručka na kraju priče. A nudimo vam pile u riži zaliveno sa satarašem.

Za današnji ručak vam je potrebno pile odnosno dio pileta, riža, sataraš, tijesto za juhu, povrće za juhu, voda, salata i dodaci kao što su sol, papar, Vegeta.

Većinu namirnica sami proizvodimo odnosno uzgajamo. Naravno, za sada je sol iz Tuzle, ali smo spremni narednog ljeta proizvesti vlastitu sol, dok se odmaramo u Novalji.

Komade piletine, najbolje batak, karabatak i krila lagano pecite na malo ulja, dok ne dobije zlatnu boju.

Foto: Privani Album

Dno dublje tepsije premažite uljem i u nju stavite rižu. Po osobi je dovoljno oko 60 g, a ako je i ostane, uslasna je i kada se ohladi.

Po riži stavite pečenu piletinu te prelijte satarašem koji ste, kao mi, ranije pripremili i pustili da se otopi na sobnoj temperaturi. Tepsiju stavite u pećnicu, neka se peče na 180 0C.

Za podlijevane iskoristite temeljac od pileće juhe ili smjesu mlake vode i Vegete. Pri kraju dodajte sol i malo papra. Nakon pola do tri četvrt sata jelo je gotovo i spremno za stol.

Foto: Privani Album

Prije serviranja po vrhu razbacajte nasjeckani list peršina.

Na početku ručka prvo poslužite pileću juhu o kojoj smo već pisali. Mirjana za odličnu juhu iskoristi pileće iznutrice, nožice te povrće kao što su mrkva, peršin, celer, luk i naravno domaći rezanci.

Foto: Privani Album

Uz piletinu odlično se sljubljuje salata kristalka, ovaj puta iz naše povišene gredice.

A objed bez Grgić graševine ne ide, a meni dobro dođe jabučni sok od Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede iz Ljubljane, koji zahvaljujući rednom profesoru Prišenku stalno dolazi u Posavske Brege.

Foto: Privani Album

A sada mali dodatak o kvaliteti ponuđenog obroka.

U 100 grama riže je 6,61 g bjelančevina, 79,34 ugljikohidrata, 1,4 g dijetalnih vlakana, masti 0,58 g te NIŠTA kolesterola. A i nije kalorična te ima do 130 kcal, a i manje ako se radi o smeđoj riži.

I sataraš nije za debljanje te ovisno o sastavinama i količini ulja, kao i je li bio u zamrzivaču ili ne, u 100 g se nađe od 30 do 100 kcal. Birajte smrznuti i s malo ulja.

Pečeni batak i karabatak imaju otprilike 400 do 550 kcal ako su zajedno posluženi s kožom. Bez nje, kao što mi Mirjana pokušava podvaliti, ima i manje.

Salata kristalka je niskokalorična namirnica s malim udjelom proteina, ugljikohidrata i masti, zbog čega je česti izbor za lagane i dijetalne obroke, s oko 15 do 17 kcal na 100 grama.

Pileća juha s tjesteninom ima otprilike 90 do 150 kalorija u pijatu od oko 250 ml, a sve zavisi od količine mesa, količini i vrsti tjestenine, ulju i sl. Naravno, nožice ne računamo jer ih oglođem prije ručka. Nikome ih ne dam.

Za ručak je uobičajeno da kalorijski unos bude između 500 i 800 kalorija, ovisno o spolu, dobi, visini, težini i razini tjelesne aktivnosti pojedinca. A naš današnji ručak se vrti oko predloženih potreba.

U slast do sljedeće nedjelje.

POGLEDAJTE VIDEO Recept za ukusni obrok koji spaja hrskavo i svježe: Pripremite tortilje s komadićima piletine