Čičvara sa sipom, lignje s graškom, fažol s blitvom: Ivo Grgić donosi recepte začinjene ljubavlju

Dok veliki poljoprivredni mudraci pokušavaju i danas smisliti strategiju i recept kako spojiti slavonsku i dalmatinsku Hrvatsku, kulen s pršutom, maslinovo ulje s čvarcima, paprenjake s rožatom, ono najbolje od okusa i što vrijedni naš čovjek daje, dotle su mladi odavno pokazali da dva mentaliteta itekako mogu pod isti krov.

Nimalo službeno, nimalo znanstveno, ali pošećereno s ljubavlju u početku u zagrebačkom studentskom domu.

Dovitljiva Slavonka i šarmantni Dalmatinac danas su već ponosni djed i baka, njihovu ljubavnu pustolovinu ove nedjelje donosi nam prof. Ivo Grgić uz u našem stalnom kutku "Iz Grgić kuhinje", kao recepte iz njihove kuhinje:

"Drage prijateljice i prijatelji, stvarni i virtualni, dok ovo čitate ja sam već prošao promjenu vanjskog izgleda. Za svaku slučaj, luda su vremena i tko zna kada će me neki zakrabuljeni čudak zamijeniti s..., mlatnuti po glavi i nestati u mrčini.

"U redu...", rekao bi moj prijatelj Robert, inače šef propale Stranke: "...dobro bi i prošao". Poznato je da mi iz Bosne dobro podnosimo mlaćenje po glavi, ne daj Bože da to bude po prstima, e onda ne bi bilo moga nedjeljnog priloga.

I u stručno znanstvenom vrludanju kroz koje sam prolazio, nikada mi se nije sviđala ideja o "povezivanju plave i zelene njive". Pri čemu je plava njiva Jadran, turizam, potrošnja, a zelena Slavonija, crnčenje na zemlji, poljoprivreda, hrana.

I tako desetljećima, čekajući valjda neprirodni brak, svjedočim da se oni na Jadranu debljaju od zarada, na crno i na bijelo, a oni u Slavoniji se prvo počinju sušiti kao i njihova polja, a onda kidaju negdje na sjever.

Kvadrati na Jadranu skuplji nego u Slavoniji

Jedina istina i proces je da za jedan kvadrat kamenjara, baja Iva Slavonac mora prodati hektar zemlje crnice i dati još pride jedan bubreg.

Već 80-tih godina, mi poletni sveučilištarci, shvatili smo da od takvog braka nema ništa i radili smo na drugačijem povezivanju.

U sumornim sobama Studentskog doma Moša Pijade, kod džamije, u mrkloj noći smo zaključili da za dobrobit Hrvatske moramo žrtvovati naše Slavonke tj. da zavedu kršne Dalmatince, udaju se negdje na more i u početku polako privuku veći dio familije, a onda i cijelo selo.

Jedino je bio problem tko će probiti led?

Naravno, tko će ako neće agronom, javi se zgodna i promućurna cura iz Starog Topolja. Ako je za svijetlu Hrvatsku budućnost, tu sam, nakon čaše crvenog vina uskliknu ONA.

A dečka Dalmatinca nije bilo teško pronaći, viđali smo ga svaki dan.

On s knjigom u ruci, ali ljubav je bila jača

Naočit, do bola smiren, zgodan, iz Zadra... Jedina mana mu je bila da smo ga uvijek vidjeli s knjigom u desnoj ruci. Kako ga zaskočiti, pitali smo se, možda ga ne zanimaju žene nego samo Marx, Nietzsche, Feuerbach i slični pokojnici.

O prepadu nećemo, akcija je uspjela i jedina opasnost je bilo njegovo vojnikovanje tj. odlazak u okupatorsku vojsku. Da se ništa ne prepusti slučaju, ONA je ostala u drugom stanju. Naravno, brigu o njoj, onako niskoj, velikog trbuha, s tenisicama broj 52 jer i stopala su joj natekla, preuzeo sam ja.

Za nagradu, dva puta vjenčani kum, jednom na sudbenom, a nakon puno godina na crkvenim vjenčanju, krsni kum sinu...

Godine u Zadru su im bile zanimljive, pune ljubavi iz koje su prispjela tri potomka. Naravno, Bog je veliki i pazi na ravnotežu, jedna se kćI udala u Slavoniju, sin navigava, a najmlađa kĆI je u miroljubivoj koegzistenciji s roditeljima.

Danas, ako se nešto nije promijenilo, moji kumovi imaju osmero unučadi, sedam cura i jednog dečka, bave se turizmom, kuma grinta kada ima puno gostiju, još više kada ih nema. Voli svoga Dalmatinca kao i prvih dana, u ljubavi tristo puta dnevno mu spomene ime i kako nizašto nije, nego samo za knjigu, a njega to uznemiri kao navijače Hajduka biti vječno neprvi u domaćem prvenstvu.

Kada sam kumu zamolio za gostovanje u ovoj rubrici, ostala je zatečena. Koja jela da preporuči, slavonska je zaboravila, dalmatinska joj baš i nisu od ruke.

Daj nešto s žlicom, velim joj. I evo njene preporuke, dobro dođe drobu. lako se spremi, a nije ni skupo. Istina je da puno apartmana donosi i novce, ali puno je i usta, ON voli Mercedese, knjige, nikuda ne žuri, reče kuma.

Tako ona predloži sipu sa čičvardom, lignje s graškom, mišanca sa suhim mesom i fažol s blitvom.

I sada mi postade jasno zašto ON, Dalmatinac, ima tako dobru liniju, a pripadnik je zlatnih godina, tzv., treće dobi.

Recept za čičvaru sa sipom

Čičvara sa sipom ide ovako - sitno nasjeckani luk dinsta se na maslinovom ulju te se nakon nekoliko minuta doda, na veće kocke, nasjeckana sipa te se pusti da se lagano dinsta na manjoj vrelini.

U isto doba stavi čičvardu tj. slanutak, da se skuha. U zdjelu s lukom i sipom doda nasjeckanu mrkvu, poriluk i papriku rogu, dolije vode i neka se dalje kuha.

Negdje na dvije trećine skuhanog doda se nasjeckani komorač te začini s Vegetom, malo soli i slatke crvene mljevene paprike. Bitno je da voda sve prekriva i pustite da se polako dalje kuha. Pri kraju se kuša, po potrebi doda još malo začina i zdjela može na stol. A za sve to vam treba oko sat vremena.

Recept za lignje s graškom

Kuma voli jesti i često priprema lignje s graškom.

Na maslinovo ulje stavi nasjeckani luk i češnjak, pažljivo prži pazeći da ne zagori. Lignju usitni te "baci" na luk i češnjak, doda malo bijelog vina i pusti da se dinsta. Kada vino iskuha, stavlja grašak, pasiranu rajčicu, peršin i sve se zalije s vodom.

Kad se prokuha doda krumpir izrezan na kocke, jedan lovorov list te začini sa solju, paprom i Vegetom.

Kad krumpir bude gotov i jelo je gotovo. Sveukupno se kuha oko sat vremena.

Recept za mišanicu sa suhim mesom

Mišanca sa suhim mesom je također često na stolu. Za to skoči na Pazar te kupi različite vrste jestivih trava kao što su komorač, divlji luk i slično, zato se jelo i zove mišanca.

U vodu stavi kuhati suho meso, kada je skuhano, doda mišancu, na kocke narezani krumpir, maslinovo ulje i češnjak. Ide naravno i sol te Vegeta, ali pazite na slanost jer i suho meso ima slanoće. Vrijeme kuhanja ovisi o vrsti suhog mesa, prvo njega kušajte.

Recept za fažol s blitvom

Fažol s blitvom je jelo za skidanje vlastitih masnoća. Posebno se obari blitva i nareže. Grah se kuha klasično, prva se voda baca, a u drugu vodu s grahom se doda nasjeckani luk, mrkva i svježa paprika. Zgodno je dodati malo sušenog, već prokuhanog mesa ili kobasicu, ali jednom se može i bez mesa.

Prije nego što je grah skuhan, dodaje se usitnjena obarena blitva. Kuma pripremi laganu zapršku s češnjakom i slatkom crvenom mljevenom paprikom te, po želji doda sol i Vegetu.

Uz sva ova jela dobro dođe lagano crveno dalmatinsko vino, ali može i prirodni sok.

I na kraju moje čuđenje, od punog stola s kulinom, čvarcima, pedalj debelom slaninom, šljivovicom i graševinom, kuma me dočeka s mišancom travulja. Žalim i kuma, vjerojatno se nadao ranozimskoj dostavi iz Starog Topolja, šunke, čvaraka, švargli, jer tamo su na daleko poznate svinjokolje. ali, što je tu je, u svakom slučaju, vama u slast.

