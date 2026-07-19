Messi pred finale poslao poruku koja zvuči poput oproštaja: 'Bez obzira što se dogodi...'

Lionel Messi ponovno je pokrenuo pitanja o svojoj reprezentativnoj budućnosti nakon emotivne poruke koju je objavio samo nekoliko sati uoči finala Svjetskog prvenstva 2026. godine. Argentinski kapetan, koji svoju reprezentaciju vodi prema mogućnosti osvajanja drugog uzastopnog naslova svjetskog prvaka, osvrnuo se na put koji je momčad prošla i istaknuo da je ova generacija već ostavila neizbrisiv trag u povijesti argentinskog nogometa.

Uoči velikog finala protiv Španjolske, Messi je putem društvenih mreža podijelio razmišljanja o godinama provedenima uz reprezentaciju i naglasio kako najveća vrijednost ove momčadi nije samo u osvojenim trofejima, već u zajedništvu koje je izgradila kroz brojne izazove.

"Najbolja stvar svih ovih godina nikada nisu bili samo naslovi, već cijelo putovanje. Dijeliti svaki dan s ovom skupinom, zajedno se natjecati, dizati se nakon teških trenutaka i uživati u svakom koraku", poručio je Messi.

Kapetan Argentine posebno je zahvalio suigračima, stručnom stožeru i svim ljudima koji svakodnevno rade iza kulisa, naglasivši da je upravo osjećaj zajedništva jedan od glavnih razloga uspjeha ove reprezentacije.

Za Messija ova momčad nije posebna samo zbog rezultata, nego zbog karaktera koji je pokazala posljednjih godina. Od 2018. godine Argentina je prošla kroz brojne promjene i teške trenutke, ali je uspjela izgraditi skupinu igrača koja funkcionira poput obitelji.

"Bez obzira na to što se dogodi, ova grupa već je napisala priču koju nikada nećemo zaboraviti i koju nitko ne može izbrisati", dodao je argentinski kapetan.

Njegove riječi dodatno su pojačale nagađanja da bi finale protiv Španjolske moglo biti jedno od posljednjih velikih poglavlja njegove reprezentativne karijere. Messi je uz objavu podijelio i fotografiju povezanu sa svojim dugogodišnjim sponzorom, uz poruku koja je mnogima zazvučala poput oproštajne:

"Putovanje koje smo imali zajedno bilo je nevjerojatno... Idemo u finale, idemo Argentina!"

Messi iza sebe ima još jedan impresivan turnir. S osam postignutih pogodaka nalazi se pri vrhu ljestvice najboljih strijelaca, odmah iza francuskog napadača Kyliana Mbappéa, a sada ga samo jedna utakmica dijeli od mogućeg još jednog povijesnog trenutka.

Ipak, na putu do nove titule stoji iznimno snažna Španjolska, reprezentacija koja je tijekom prvenstva pokazala taktičku zrelost i veliku disciplinu. Argentina u finale ulazi kao aktualni svjetski prvak, ali Španjolci traže svoj drugi naslov i spremni su pokvariti argentinski san o savršenom završetku Messijeve ere.