F1 bruji o finalu SP-a: Momci stigli u dresovima, Alonso već zna gdje će biti nakon utrke

Dok se Formula 1 priprema za Veliku nagradu Belgije na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps, glavna tema razgovora u paddocku nije isključivo vezana uz nadolazeću utrku. Svjetsko prvenstvo u nogometu zaokupilo je pažnju vozača i timova, a atmosfera varira od euforije do razočaranja, ovisno o nacionalnoj pripadnosti. Ipak, jedan čovjek hoda paddockom s posebnim sjajem u očima. Franco Colapinto, jedini argentinski vozač u Formuli 1, stigao je u četvrtak ponosno noseći dres Lionela Messija, spreman za vikend u kojem će se ispreplesti dva svijeta koja definiraju njegov život i njegovu domovinu: brzina i nogomet.

Zajednica Formule 1 snažno je proživljavala drame Svjetskog prvenstva. Vozač Alpinea Pierre Gasly s kiselim je osmijehom slušao svog glasnogovornika kako u šali moli novinare da ne postavljaju pitanja o turniru nakon poraza Francuske. S druge strane, španjolski dvojac, Carlos Sainz i Fernando Alonso, rado je odgovarao na pitanja. "Glavni cilj u nedjelju bit će stići kući i pogledati utakmicu", izjavio je Alonso, što je bio i ciničan komentar na formu njegovog Aston Martina. Sainz je otkrio da nakon utrke leti za Monako s bivšim kolegom Charlesom Leclercom, taman u vrijeme početka finala, strahujući da bi ga dugi Ferrarijev sastanak mogao spriječiti da stigne na vrijeme. S obzirom na golemu prisutnost Engleza - osam od jedanaest timova ima sjedište u Engleskoj - poraz od Argentine ostavio je mnoge u sumornom raspoloženju. Udaljena lokacija staze natjerala je članove timova da u obližnjim gradićima traže barove koji prenose utakmice. U jednom takvom, engleski navijači su čak i poznatu pjesmu o Maxu Verstappenu preradili u: "Du, du, du-du! Thomas Tuchel!". No, argentinski preokret brzo je utišao slavlje.

Usred tih pomiješanih emocija, Franco Colapinto bio je utjelovljenje sreće. Prethodnu večer proveo je s prijateljima - Argentincima, Španjolcima i Talijanima - gledajući kako njegov heroj Messi orkestrira pobjedu nad Engleskom u samoj završnici. "Bila je to emotivna noć", rekao je Colapinto. "Puno ljudi je navijalo za Argentinu. Bilo je zabavno, ali i puno patnje. Ipak, ako ne patiš, nisi Argentinac." Nedjelja je velik dan za cijelu naciju, a Colapinto će imati korisnu distrakciju u vidu utrke koja počinje u 15 sati po lokalnom vremenu. Ipak, njegova će se pažnja šest sati kasnije u potpunosti prebaciti na finale protiv Španjolske. "Bit će napeto. Definitivno ću biti puno nervozniji zbog utakmice nego zbog utrke", priznao je. Njegov uspon u Formuli 1 bio je jednako dramatičan. Nakon što je krajem 2024. senzacionalno uskočio u sjedalo Williamsa, prekinuvši 23-godišnje čekanje Argentine na vozača u F1, postao je druga najveća sportska zvijezda u zemlji, odmah iza Messija. "Franco-manija" je zahvatila naciju, a demonstracijska vožnja u Buenos Airesu privukla je oko 600.000 ljudi.

Put do vrha nije bio lagan. Nakon obećavajućeg početka, Williams mu nije mogao osigurati stalno mjesto za 2025., pa je posuđen Alpineu. Uslijedila je sezona za zaborav u kojoj nije osvojio niti jedan bod, dok je njegov timski kolega Gasly donio sva 22 boda za momčad. Pritisak je bio ogroman. No, 2026. godina donijela je preokret. S potpunim predsezonskim pripremama i konkurentnijim Mercedesovim motorom, Colapinto je ponovno pronašao formu. Osvojio je bodove u pet od devet utrka, uključujući šesto mjesto u Kanadi, i značajno smanjio zaostatak za Gaslyjem. Promjenu je primijetio i šef momčadi Flavio Briatore, koji ga je prošle sezone javno kritizirao. U jednoj brutalnoj sceni prikazanoj u seriji "Drive to Survive", Briatore mu je nakon sudara u Imoli rekao: "Ti si problem, moraš se popraviti." Danas, Briatore se šali na taj račun. "Rekao mi je da sam prošle godine u Argentini ostavio svog lošeg brata, a ove godine doveo pravog", ispričao je Colapinto. "Vjerujem da su me teške situacije iz prošle sezone ojačale. Zreliji sam, naučio sam iz tih trenutaka i to me učinilo jačom osobom, karakterom i vozačem."

Sada, dok se Argentina priprema za obranu naslova svjetskog prvaka, prvu uzastopnu pobjedu nakon 64 godine, Colapinto se priprema za nastavak sezone u kojoj mora dokazati da zaslužuje mjesto u Alpineu i za 2027. godinu. Baš kao što milijuni navijača prate svaki korak nogometne reprezentacije, tako i on osjeća podršku svoje nacije u svakoj utrci. U nedjelju navečer, on će ponovno biti jedan od njih - navijač u Messijevom dresu koji, pod teretom očekivanja, proživljava argentinsku strast, patnju i nadu u slavu.