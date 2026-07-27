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Nedjeljni piroman (54) izazvao dva požara u Čakovcu, uhvatili ga iste večeri

Nedjeljni piroman (54) izazvao dva požara u Čakovcu, uhvatili ga iste večeri
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Ilustracija

Policija je osumnjičenog uhitila iste večeri, a protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje

27.7.2026.
9:59
Jaga Komazec
Ivana Ivanovic/PIXSELL/Ilustracija
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Muškarac (54) uhićen je zbog sumnje da je u nedjelju poslijepodne izazvao dva požara u krugu čakovečke tvrtke.

Prvi požar izbio je oko 15.30 sati u garderobi u prizemlju upravne zgrade, gdje je zapaljen jedan ormarić. Vatra se potom proširila na drugi, pri čemu je izgorjela njihova unutrašnjost, a zidovi su zacrnjeni.

Počinitelj je zatim, prema sumnjama policije, otišao do radionice u stražnjem dijelu dvorišta i zapalio drveni otpad ispod nadstrešnice. Djelomično su izgorjeli otpad i krovište, a oštećene su i električne instalacije radnog stroja te rasvjeta.

Požare su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Očevidom je utvrđeno da ih je izazvala ljudska radnja, dok će visina materijalne štete biti poznata naknadno.

Policija je osumnjičenog uhitila iste večeri, a protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

PožarčakovecVatrogasciNamjerno Izazivanje Požara
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