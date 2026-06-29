Dijete preminulo u Istri, liječnici ga nisu uspjeli spasiti

Unatoč brzoj intervenciji hitne medicinske pomoći u istarskom Buzetu, dijete kojem je bila potrebna liječnička pomoć preminulo je, a točan uzrok smrti utvrdit će se obdukcijom. Policija je u ponedjeljak oko 6.05 zaprimila dojavu hitne medicinske pomoći da je na području Buzeta potrebna liječnička pomoć djetetu, piše IstraIn.

Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo te će se po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzorka smrti.

Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.