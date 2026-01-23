Ovi znakovi bit će na rubu financijskog ponora krajem siječnja: Novac će im doslovce ispariti

Početak nove godine tradicionalno donosi osjećaj optimizma i nade u novi početak, no astrološke prognoze za siječanj 2026. godine upozoravaju da zvijezde neće svima biti jednako naklonjene, osobito kada je riječ o financijama. Dok će neki ploviti mirnim vodama, planetarni tranziti najavljuju razdoblje velikih izazova i iskušenja za određene znakove Zodijaka.

Snažna energija početka godine mogla bi potaknuti na nepromišljene poteze, a astrolozi ističu da bi četiri znaka mogla doživjeti pravi financijski udar ako ne budu iznimno oprezni. Njihova sklonost impulzivnosti, emocionalnim odlukama i prekomjernom trošenju mogla bi ih dovesti na sam rub bankrota. Važno je ove prognoze shvatiti kao upozorenje i priliku za odgovornije upravljanje novcem.

Zvijezde testiraju strpljenje i disciplinu

Siječanj 2026. obilježen je planetarnim utjecajima koji potiču na preispitivanje prošlih odluka i izgradnju stabilnije budućnosti. Ipak, taj put prema stabilnosti bit će posut zamkama, posebice za one koji nisu skloni disciplini i dugoročnom planiranju. Energija novih početaka mnoge će potaknuti na velike planove, no istovremeno će testirati njihovu sposobnost da ostanu prizemljeni.

U takvom astrološkom okruženju, ključ uspjeha leži u razumu i strpljenju, a ne u brzopletim akcijama vođenim trenutnim porivima. Znakovi koji zanemare ova kozmička upozorenja mogli bi se suočiti s ozbiljnim posljedicama koje će osjećati mjesecima nakon siječnja.

Ovan: Impulzivnost koja bi mogla skupo stajati

Ovnovi u siječanj ulaze s prepoznatljivom energijom i nezaustavljivom ambicijom. Iako im to može donijeti priznanje na poslovnom planu, njihova urođena impulzivnost u financijskoj sferi predstavlja veliku opasnost. Planetarni tranziti ukazuju na to da će biti skloni nepromišljenim odlukama i nekontroliranom trošenju.

Želja za brzim djelovanjem i ostvarenjem ciljeva mogla bi ih navesti na rizična ulaganja ili kupnju skupih stvari koje im zapravo nisu potrebne. Astrolozi upozoravaju da bi takvi potezi, doneseni bez dubljeg razmišljanja, mogli zadati ozbiljan udarac kućnom budžetu krajem mjeseca.

Savjetuje im se da prije svake veće financijske odluke naprave korak unatrag, udahnu i posavjetuju se s nekim tko je racionalniji.

Foto: Pixabay

Rak: Emocije kao najveći neprijatelj novčanika

Za osjećajne rakove, siječanj 2026. započinje kao pravi test strpljenja, a financije će biti jedno od najizazovnijih područja. Pojačani emocionalni pritisak početkom mjeseca mogao bi im u potpunosti zamagliti racionalno prosuđivanje, što je posebno opasno kod novčanih odluka.

Prema astrološkim prognozama, rakovi će biti skloni donositi ishitrene odluke pod utjecajem trenutnog raspoloženja, bilo da se radi o "terapiji kupovinom" ili ulaganju temeljenom na intuiciji umjesto na činjenicama. Takvo ponašanje moglo bi rezultirati značajnim gubicima.

Zvijezde im poručuju da se moraju osloniti na konkretne brojke i hladnu glavu, a emocije ostaviti po strani kada je riječ o upravljanju novcem.

Blizanci: Iskušenje brze zarade vodi u propast

Iako se opasnost za blizance proteže kroz cijelu 2026. godinu, siječanj će biti mjesec koji će postaviti ton za financijska iskušenja koja ih čekaju. Planetarni utjecaji poticat će njihovu prirodnu sklonost riziku i znatiželju, što bi ih moglo navesti na vrlo nepromišljene financijske poteze.

Ponude koje se na prvi pogled čine primamljivima i obećavaju brzu zaradu mogle bi se pokazati kao skupa zamka. Bilo da se radi o ulaganju u nesigurne kriptovalute, sudjelovanju u sumnjivim online shemama ili kupnji nepotrebnog luksuza, želja za instantnim bogatstvom mogla bi ih skupo stajati.

Astrolozi upozoravaju Blizance da budu iznimno skeptični i da ne vjeruju obećanjima koja zvuče predobro da bi bila istinita.

Foto: Pixabay

Jarac: Tiha opasnost usputnog trošenja

Na prvi pogled, jarčevi bi se mogli osjećati sigurno jer tjedan od 19. do 25. siječnja donosi osjećaj predvidljivosti, s prihodima koji su u skladu s očekivanim. Međutim, upravo u toj prividnoj sigurnosti leži najveća zamka. Njihov financijski izazov nije u velikim, rizičnim potezima, već u gomilanju malih, naizgled beznačajnih troškova.

Glavna opasnost za Jarce je "usputno" trošenje na stvari koje pružaju kratkotrajno zadovoljstvo, ali dugoročno stvaraju rupu u budžetu. Kava za van, pretplate na usluge koje ne koriste, impulzivne online kupnje - sve se to zbraja.

Do kraja siječnja mogli bi se neugodno iznenaditi stanjem na računu ako ne povedu računa o disciplini i ne zadrže mjeru u svakodnevnoj potrošnji.