Jagušić u rekordnom transferu Slavena prešao u Panathinaikos: Evo prvih fotografija

Adriano Jagušić prešao je iz Slaven Belupa u redove Panathinaikosa, potvrdila su to oba kluba na svojim službenim stranicama.

"U rekordnom izlaznom transferu i dogovorom dvaju klubova, 20-godišnjak iz Kloštra Vojakovačkog u budućnosti će nositi zeleni dres grčkog velikana Panathinaikosa", napisao je Slaven, a prvoligaš iz Koprivnice primit će odštetu od oko 5,2 milijuna eura, 800 tisuća u bonusima te 20 posto iznosa koji će Panathinaikos dobiti od buduće prodaje.

Za Slaven Belupo Jagušić je odigrao 67 utakmica, sveukupno zabio 16 golova i upisao 10 asistencija, od čega je dosad ove sezone u SHNL-u postigao sedam i dodao za gol četiri puta. Panathinaikos je 20 puta bio grčki prvak, a momčad Rafe Beniteza prema Transfermarktu vrijedi 80,9 milijuna eura.

Panathinaikos je objavio fotografiju Jagušića u prepoznatljivom zelenom dresu atenskog kluba te igraču zaželio dobrodošlicu.

