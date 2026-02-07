FREEMAIL
ISTI OSMIJEH, ISTA ISKRA /

Je li on uopće stari? Pogledajte kako se legendarni Ashton Kutcher mijenjao kroz godine

Je li on uopće stari? Pogledajte kako se legendarni Ashton Kutcher mijenjao kroz godine
Foto: Lisa Rose/zuma Press/profimedia
Rođen je 7. veljače 1978. u gradiću Cedar Rapids u saveznoj državi Iowi, daleko od glamura filmske industrije.
1 /21
Ashton Kutcher danas slavi 48. rođendan, a njegova životna i profesionalna priča idealan je primjer holivudskog sna koji se gradio postupno, uz talent, šarm i dobru dozu upornosti. Njegov dobar izgled također je uvelike pomogao karaijeri. Mnogi smatraju da je bio jednako zgodan i s dvadeset, kao buntovni televizijski zavodnik, i danas, kao muškarac na pragu pedesetih.

Kako se mijenjao kroz godine pogledajte u galeriji

 

 

7.2.2026.
6:47
Hot.hr
Profimedia
Ashton KutcherRođendanGlumac
