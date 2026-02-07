Severina zapalila Samobor: Glazbeni spektakl na otvorenju jubilarnog 200. fašnika

Splitska pjevačica Severina (53) bila je glavna zvijezda otvorenja jubilarnog 200. Samoborskog fašnika, gdje je pred posjetiteljima priredila pravi glazbeno-scenski spektakl. U upečatljivom izdanju i uz niz svojih najvećih hitova, Severina je zapalila atmosferu na glavnom trgu te još jednom potvrdila status jedne od najvećih regionalnih zvijezda. Publika je pjevala i plesala od prvih taktova, a otvorenje fašnika pretvorilo se u večer za pamćenje.