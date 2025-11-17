FREEMAIL
VELIKI JUBILEJ /

Perišić među najvećim igračima u povijesti Hrvatske: Kao kapetan proslavio 150. nastup za Vatrene

Perišić među najvećim igračima u povijesti Hrvatske: Kao kapetan proslavio 150. nastup za Vatrene
Foto: Stefan Ivanovic/pixsell

Perišićeva reprezentativna priča započela je 26. ožujka 2011. u Tbilisiju protiv Gruzije

17.11.2025.
21:12
Sportski.net
Stefan Ivanovic/pixsell
Hrvatska u Podgorici protiv Crne Gore odrađuje posljednju utakmicu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Iako se i službeno plasirala na završni turnir, Hrvatska mora odigrati i posljednju utakmicu iz koje će se najviše gledati mogućnost ulaska u 'prvi šešir' ždrijeba, a za to nam treba pobjeda protiv Crne Gore te kiks Njemačke doma protiv Slovačke. 

Kako je i najavio, izbornik Zlatko Dalić malo 'je promiješao' sastav, no svoje je mjesto 'zadržao' Ivan Perišić (36) koji je kao kapetan poveo ekipu i tako proslavio 150. nastup za Hrvatsku. 

Perišićeva reprezentativna priča započela je 26. ožujka 2011. u Tbilisiju protiv Gruzije, a s 37 golova drugi je najbolji strijelac u povijesti reprezentacije, odmah iza Šukera (45).

Golom iz penala u 37. minuti protiv Crne Gore stigao je do 38. gola. 

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Tekstualni prijenos utakmice Crna Gora - Hrvatska pratite na portalu Net.hr.

Ivan PerišićHrvatska Reprezentacija
